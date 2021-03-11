«Запущен пробный шар»

Twitter наказан за незаконный контент. Роскомнадзор накануне замедлил работу социальной сети. Власти заверяют, что у них нет планов блокировать все подобные ресурсы. Однако российские законы нужно соблюдать, и предупреждения нельзя игнорировать, в противном случае жесткие меры станут реальностью. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее очередной попыткой взять под контроль все интернет-пространство.

Владимир Путин, общаясь с участниками общероссийской акции «Мы вместе», заявил, что «интернет может разрушить общество изнутри, если не будет подчинен моральным законам». Кроме того, президент указал на то, что глобальная сеть несет серьезные угрозы обществу, а именно: распространение детской порнографии, склонение к суицидам, вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста. Мероприятие проходило 4 марта.

10 марта Роскомнадзор заявил о замедлении скорости Twitter. Причина следующая — с 2017 года компания не удалила 2862 материала с запрещенной информацией. Речь идет о самоубийствах и призывах к ним, а также о детской порнографии и наркотиках. Данные действия пока что являются предупреждением. Если социальная сеть его не услышит, то за этим может последовать полное блокирование. Все это относится и к Facebook. Можно иронизировать относительно технических возможностей российских властей выключить Twitter и Facebook, однако будем называть вещи своими именами: мы видим очередную попытку оказать прямое давление на независимые интернет-компании. Их пока не собираются взять и закрыть, но предлагается сотрудничать, что называется, по-хорошему. Можно назвать это по-другому, например, обозначить термином «взять под контроль».

Бескомпромиссную борьбу с детской порнографией, суицидам и прочим злом можно только приветствовать. Хотя несколько странно, что уже три года Роскомнадзор все это терпел, и только сейчас, наконец-то, отреагировал, и то не до конца. Однако при беглом анализе Twitter-аккаунтов, честно говоря, не удалось обнаружить каких-либо страшных призывов. А вот, скажем так, критика власти в Twitter действительно присутствует, и в большом количестве — это нужно признать. Уж не с этим ли все это связано? Данная мысль сама по себе лезет в голову. И ответ тоже сам собой напрашивается: время неспокойное. К слову, протесты упоминались президентом в одном ряду с порнографией и суицидом — все это тоже зло. Может быть, это и так. Впрочем, не будем гадать.

Главный вопрос, который, наверное, волнует всех, звучит так: решится ли руководство страны всерьез блокировать интернет? Ответ: да, может. Рискованно ли это?

Безусловно. Как с технической, так и с политической точки зрения. Если принять во внимание оба фактора, то это может привести к кризисной ситуации. Поэтому и запущен пробный шар. Необходимо отследить реакцию общества и заодно проверить возможности соответствующего оборудования. Результат неоднозначен. В первом случае прогнозируемый негатив, во втором произошел какой-то непонятный сбой. Связано это или нет, но основные государственные сайты вдруг перестали открываться. И, что примечательно, сам Twitter функционирует без особых проблем.

Наверное, в идеале должно быть так: работать смогут только те, кто подчинится указанным выше «моральным законам». Нетрудно догадаться, что это значит — список грехов был озвучен президентом. При этом нельзя исключать, что в итоге придется создавать собственный морально устойчивый интернет. Мы же не хотим, чтобы наше общество разложилось изнутри.