Смертность статистику не красит

Татарстан наряду с Чечней и некоторыми другими северокавказскими регионами оказался в числе лидеров по росту избыточной смертности в 2020 году во время пандемии COVID-19. При этом, как отметил фонд «Петербургская политика», именно эти регионы отчитывались о наиболее низком количестве заболевших коронавирусом. Власти Татарстана объясняют рост смертности «отложенным эффектом» пандемии из-за сокращения плановой помощи больным. При этом общая смертность в республике остается ниже, чем в других регионах. Согласно последним данным Росстата, в январе рост смертности в Татарстане сократился и оказался ниже среднероссийского.



Фонд «Петербургская политика» опубликовал топ регионов «с самой высокой избыточной смертностью в 2020 году». Татарстан оказался на пятом месте, где в прошлом году количество смертей выросло на 27,1%. «Публикация данных об избыточной смертности за 2020 год выявила диспропорции с региональной отчетностью о числе инфицированных»,— говорится в исследовании. Авторы отмечают, что «в антилидерах оказались в том числе территории, чьи официальные данные о числе инфицированных были куда менее драматичны». Прежде всего речь идет о регионах Северного Кавказа, Поволжья, Урала.

Так, например, первое место в рейтинге заняла Чечня, где прирост смертности в прошлом году составил 44,5%. Выше Татарстана также оказались Дагестан (+34%), Ингушетия (+29,1%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (+28,8%). Рост более 20% наблюдался еще в 15 регионах, включая Москву.

При этом именно Чечня и Татарстан имеют одни из самых низких показателей по заражению коронавирусом. Так, за время пандемии в Чечне официально вирусом заразились 11,4 тыс. человек (это 0,8% населения). В Татарстане на вчерашний день инфекция была выявлена у 18,5 тыс. человек, или менее чем у 0,5% жителей. Отметим, что в среднем по России количество инфицированных уже превысило 4,35 млн человек — это почти 3% населения. Официальный показатель смертности от коронавируса в Татарстане также один из самых низких в стране — девять человек на 100 тыс. населения (всего 367 человек). При этом в целом по России умерло 60 человек на 100 тыс. населения (всего 90,3 тыс.), а в Москве — 124 на 100 тыс. (всего 15,5 тыс.).

Ранее Росстат сообщал, что в Татарстане в 2020 году умерли 54,3 тыс. человек. Это на 11,6 тыс. смертельных случаев больше, чем по итогам 2019 года, когда число умерших составляло 42,7 тыс. При этом в ноябре избыточная смертность достигла 74,6%, а в декабре — 69,3%. В целом по России смертность в 2020 году увеличилась на 18% (умерли 2,12 млн человек против 1,8 млн годом ранее), а в Приволжском федеральном округе (ПФО) — на 22,1%. Однако в декабре только 459 смертей в Татарстане были связаны с коронавирусом. Из них в 184 случаях COVID-19 стал основной причиной смерти.

При этом в январе 2021 года рост смертности в Татарстане замедлился. Согласно последним данным Росстата, за месяц в республике умерли 4860 человек против 4048 в январе 2020 года. Таким образом, избыточная смертность составила 812 случаев, или 20,1%. В то же время в целом по России рост смертности в январе достиг 33,9%, а по Приволжскому федеральному округу (ПФО) — 27,4%. Таким образом, динамика в Татарстане оказалась ниже, чем во многих других регионах (в Чечне рост остался на высоком уровне — 49,6%).

Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова, комментируя „Ъ“ данные «Петербургской политики», напомнила, что власти региона уже говорили о том, что «зафиксирован рост смертности». «Это выглядит большим скачком, потому что изначально показатели смертности в республике были весьма низкими. Процент кажется больше, чем у других. Но в конечном варианте смертность у нас ниже, чем у соседствующих субъектов. Тут надо смотреть на стартовую точку. Она у нас была низкая»,— пояснила она „Ъ“. Госпожа Галимова добавила, что причина роста смертности связана с сокращением плановой помощи во время пандемии, это «дало отложенный эффект».

Ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков отмечал, что показатель смертности в Татарстане за год вырос с 11,5 на тысячу населения до 13,9. Вместе с тем это по-прежнему самый низкий уровень в ПФО (у Марий Эл — 14,1, а у Башкирии — 14,8).

Кирилл Антонов