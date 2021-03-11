Депутаты сошлись в квартирном вопросе

Татарстан планирует предоставлять собственникам жилья, которое попадет под снос в рамках планирующейся программы реновации, новые квартиры той же площади. Это предусматривает законопроект, который вчера одобрил профильный комитет Госсовета республики. Он был представлен взамен ранее раскритикованных парламентской оппозицией предложений по «комплексному развитию территорий жилой застройки», позволяющих сносить старое жилье с выплатой собственникам мизерных компенсаций, как это было при расселении аварийного фонда в Зеленодольске. Теперь, как считают депутаты, «часть потенциальных угроз» будущей реновации удалось избежать.



Вчера комитет Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктуре одобрил к рассмотрению в первом чтении проект изменений в республиканский закон «Об обеспечении жилищных прав граждан». Его разработали глава комитета Александр Тыгин («Единая Россия»), а также депутаты Артем Прокофьев (КПРФ) и Альмир Михеев («Справедливая Россия»).

Документом предлагается закрепить «гарантии жилищных и иных имущественных прав» собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах, которые могут попасть под снос в ходе «комплексного развития территории жилой застройки». В частности, проектом закрепляется право собственников получить в качестве компенсации за освобождаемое жилье не только денежное возмещение, но и новое «равнозначное жилое помещение»: не меньше прежней по площади и по количеству комнат. Новое помещение должно располагаться в том же населенном пункте, что и освобождаемое, и соответствовать стандартам, установленным Кабмином республики.

Напомним, возможность комплексной застройки территорий была прописана в федеральном законодательстве в конце 2020 года. Новые законы, принятые Госдумой, позволяют принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья при согласии двух третей собственников или нанимателей квартир. В программы могут попадать дома в «ограниченно работоспособном техническом состоянии», с износом конструктивных элементов и те, которые попросту дорого ремонтировать. Но окончательное определение этих понятий отдано на откуп регионам. Новое законодательство во многом опирается на программу реновации в Москве.

На прошлой сессии Госсовет Татарстана уже одобрил в первом чтении изменения в законы «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан» и «Об организации проведения капитального ремонта». Однако этот пакет законопроектов вызвал резкое возмущение парламентской оппозиции. Так, справоросс Альмир Михеев заявил, что новые правила позволят «под предлогом развития территории сносить любые дома в любом состоянии»: «Это не закон, а бульдозер». А Артем Прокофьев вспомнил, как в Зеленодольском районе, которым прежде руководил господин Тыгин, жителям аварийных домов предложили компенсацию в 11 тыс. руб. за кв. м, что вызвало протесты собственников. Коммунист высказал опасения, что «жизненные трагедии», когда жильцов «выселяли и в придачу давали ипотеку», могут повториться. В результате спикер Госсовета Фарид Мухаметшин предложил доработать пакет документов к парламентской сессии в марте.

С появлением нового проекта документа в пакете жилищных законопроектов основная часть претензий оппозиции была снята. Альмир Михеев отметил, что если законопроект будет принят, то «у собственников будет право выбора компенсации — денежное возмещение по рыночной цене или равнозначное жилое помещение». «Это означает, что проблем расселения, какие были в Зеленодольске, не будет»,— считает он.

Артем Прокофьев также заявил, что «часть потенциальных угроз, связанных с распространением опыта реновации», в Татарстане «удастся избежать». В то же время он отметил, что недоволен тем, что критерии определения жилых домов, которые могут попасть под снос из-за проекта новой застройки, фактически будет устанавливать Кабмин республики. На заседании комитета в поддержку нового проекта также высказался депутат Госсовета от ЛДПР Эдуард Шарафиев.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина заявила, что власти не планируют использовать новое законодательство для застройки старых жилых кварталов, в том числе с хрущевками. «Если Казань когда-нибудь и дойдет до этого, то, может быть, через 50 лет, но точно не сейчас. Казань категорически против осваивать уже жилые территории. Мы говорим об освоении депрессивных территорий, нежилых территорий, бывших промышленных или вообще незастроенных территорий. Речь не идет о жилых территориях. Не надо беспокоиться на этот счет»,— заверила она журналистов.

На заседании комитета она напомнила, что на недавних общественных обсуждениях нового проекта правил землепользования и застройки Казани были «обозначены 60 нежилых территорий для комплексного развития». Приоритетными она назвала территории «Локомотив» и «Портовая» (вдоль Волги), а также «Родина» (в Советском районе).

Пакет законопроектов будет рассматриваться Госсоветом на сессии 18 марта.

Кирилл Антонов