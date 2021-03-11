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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

772 миллиарда рублей собрали таможенные органы в федеральный бюджет в январе—феврале 2021 года, сообщила вчера Федеральная таможенная служба. Это на 7% больше, чем было за тот же период годом ранее (722 млрд руб.). Две трети (67,6%) таможенных платежей в январе—феврале поступили в бюджет от импорта товаров (522 млрд руб.). В службе отмечают рост внешнеэкономической активности и объемов налогооблагаемого импорта, который по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос в январе—феврале на 3,1%. Доля экспорта в администрируемых таможней доходах федерального бюджета по итогам двух месяцев 2021 года составила 31,7% (собрано 245 млрд руб.).

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