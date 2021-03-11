Автовокзал для своих

Перед предстоящей сдачей в концессию имущества краевого ГУП «Автовокзал» у предприятия появился новый полноценный директор — бывший руководитель березниковского МУП «Водоканал» Игорь Вылеток. По данным „Ъ-Прикамье“, краевые власти могут отдать в концессию только сеть станций и автовокзалов, а ГУП сосредоточится на автобусных перевозках. Именно их и будет развивать новый директор.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, с 10 марта новым директором ГУП «Автовокзал» назначен Игорь Вылеток, прежде — директор березниковского МУП «Водоканал». Предыдущий директор краевого предприятия Николай Батышев по семейным обстоятельствам покинул пост в конце 2020 года и вернулся Москву.

Два месяца «Автовокзалом» временно руководили заместители директора — сначала Олег Кучевасов, затем Анастасия Волкова.

В минтрансе подтвердили „Ъ-Прикамье“ факт назначения.

По данным „Ъ-Прикамье“, кандидатура нового директора могла быть предложена замминистра транспорта Александром Клебановым, отвечающим в ведомстве за пассажирские перевозки.

Господин Вылеток долгое время работал в структурах «Уралкалия», когда предприятие контролировалось Дмитрием Рыболовлевым. Был в команде бывшего мэра Березников Сергея Дьякова, возглавлял крупнейшие городские МУПы — «Автотранспортное предприятие» и «Водоканал», а также МКУ «Управление капстроительства», был руководителем местной «Единой России» и депутатом думы, руководил ключевой финансово-бюджетной комиссией. После смены руководства Березников 15 февраля покинул должность по соглашению сторон. Местным СМИ он заявлял о намерении переехать на постоянное местожительство в Геленджик, где приобрел недвижимость.

ПКГУП «Автовокзал» управляет сетью из 18 автовокзалов и пересадочных пунктов в Прикамье, включая крупнейший пермский. Кроме того, с 2020 года краевые власти начали развивать транспортную составляющую ГУПа — за счет бюджета предприятию было куплено 80 автобусов. Перед «Автовокзалом» поставлена задача стать «гарантирующим» перевозчиком на пригородных маршрутах, и предприятие активно включилось в борьбу с частными перевозчиками за получение подрядов. Власти региона планировали, что «Автовокзал» займет 25% рынка пригородных перевозок. Сейчас ГУП обслуживает два городских маршрута — №51 и 74, а также четыре межмуниципальных (№108, 206, 120 и 130). Предприятие получило от пермской мэрии крупнейшую городскую автобазу на Ижевской, 25.

Отметим, что новый директор ГУПа был назначен перед предстоящими кардинальными изменениями на предприятии. Согласно требованиям федерального законодательства, в 2021 году ГУП «Автовокзал» следует реорганизовать в ООО или ОАО. При этом продавать гос­пакет на торгах не планируется, сообщил собеседник в правительстве.

Ранее сообщалось, что в правительство края поступила заявка от бывшего арендатора сети автовокзалов — ООО «Автовокзалы Прикамья» — о развитии вокзалов ГУП в рамках концессионного договора. Собеседник в кабмине сообщил, что, скорее всего, заявка бывшего арендатора будет одобрена и вокзалы отойдут частному инвестору. Сам же «Автовокзал» со­средоточится на пассажирских перевозках — с этой целью, как уверяет собеседник, и был приглашен новый директор.

«Перед ним поставлена задача — погрузиться в тему, обеспечить функционирование транспортного блока „Автовокзала“»,— отметил источник. Задачи увеличивать долю на рынке свыше 25% у предприятия нет, уточнил он. При этом новый директор должен сохранить существующие маршруты.

Напомним, после того как в прошлом году «Автовокзал» выиграл конкурсы на обслуживание ряда автобусных маршрутов Пермской агломерации, прежние перевозчики не согласились прекращать работу на них и обратились с исками в суды.

Бывший глава транспортного комитета Перми, перевозчик Олег Боровик считает, что, возможно, во главе «Автовокзала» и не требуется специалист: «Достаточно будет хорошего администратора, главное — чтобы его окружали специалисты».

Перевозчик полагает, что в концессию необходимо отдать не только сеть автовокзалов, но и транспортный блок — сосредоточение их в одних руках дает синергетический эффект, уверен господин Боровик.