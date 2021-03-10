Польша высылает белорусского дипломата в ответ на высылку консула из Бреста

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил, что белорусский дипломат объявлен персоной нон грата ответ на действия МИД Белоруссии. Ведомство ранее предложило польскому консулу в Бресте покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.

«В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши»,— написал Марчин Пшидач в Twitter.

МИД Белоруссии вызвал 9 марта временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского. Во время встречи дипломату был заявлен протест в связи с участием консула генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» 28 февраля.

«Проклятыми солдатами» называют участников антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны и после ее завершения. Городская прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников.

«Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей — "банды Бурого" — остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма»,— заявили в белорусском МИДе. В дипломатическом ведомстве считают, что польский представитель нарушил нормы международного права, в том числе Венскую конвенцию о консульских сношениях. Его попросили покинуть страну.