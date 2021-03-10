«Большой Утриш» стал больше

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Заповедник, пострадавший в прошлом году от пожара, прирос новыми территориями, а его статус изменился. С таким предложением в августе прошлого года обратился к федеральным властям Вениамин Кондратьев. Напомним: тогда глава региона посетил «Большой Утриш» и во время видеоселекторного совещания с министром природных ресурсов и экологии РФ попросил изменить границы заповедника и усилить его охрану. Сегодня региональный заказник «Большой Утриш» включен в территорию федерального заповедника «Утриш». По мнению Вениамина Кондратьева, федеральный статус позволит сохранить уникальные территории для будущих поколений.

«Мы благодарны за поддержку нашей инициативы. Сегодня важно не допустить незаконного пребывания в заповеднике людей, появления стихийных палаточных лагерей. Прошлым летом мы все были свидетелями того, к чему это может привести: горело 130 гектаров, были потеряны реликтовые растения. Любое посещение заповедника должно быть строго регламентировано»,— сообщил Вениамин Кондратьев.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов края, благодаря принятым по инициативе региональных властей изменениям площадь заповедника «Утриш» увеличилась на 1,3 тыс. га и составит более 11,3 тыс. га. В его границы войдет часть полуострова Абрау и прилегающая к нему акватория Черного моря. Кроме того, в заповедник включат грунтовую дорогу, которая разделяет его на три части. В результате «Утриш» станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах России.

Сохранению особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в регионе уделяется значительное внимание. По поручению главы Кубани проведена работа по постановке на кадастровый учет всех таких зеленых зон. Так, в прошлом году площадь ООПТ регионального значения увеличилась более чем на 150 тыс. гектаров. Создано пять новых особо охраняемых природных территорий, а их общее количество достигло трехсот шестидесяти двух.

В частности, была увеличена площадь заказника «Туапсинский» с 15 тыс. га до 68 тыс. га. В него вошел заказник «Причерноморский» и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны. «Это самая крупная ООПТ края — на 3 тыс. га больше площади ранее созданного природного парка "Маркотх". Все это этапы большой работы по сохранению зеленого каркаса края»,— рассказал ранее Вениамин Кондратьев.

В текущем году эта работа продолжена. В феврале постановлением главы края уточнены границы природного заказника регионального значения «Камышанова Поляна» в Апшеронском районе. Площадь природной зоны увеличена почти на 250 га, закреплен режим особой охраны территории, определены виды использования земельных участков в границах заказника.

Также в этом году закреплены границы природного заказника регионального значения «Абраусский». Как сообщали в министерстве природных ресурсов Краснодарского края, в его территорию включены ценные лесные массивы, в том числе можжевелово-фисташковое редколесье между поселками Дюрсо и Малый Утриш, прибрежные зоны, представленные приморской и степной растительностью.

Еще одно направление деятельности исполнительной власти региона — закрепление зеленых зон в генпланах муниципалитетов. «Мы намеренно наделяем зеленые зоны мощным правовым иммунитетом. Не для того, чтобы оградить или закрыть их от людей. Главная цель — предотвратить их сокращение и застройку в будущем. Краснодарский край не только аграрный, но и туристический, рекреационный регион. Нам принципиально важно сохранить естественную природу, всю красоту и богатство Кубани»,— подчеркнул губернатор.

Реконструкция Ейской трассы продолжается

Работа по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится под контролем губернатора края

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, первая часть автодороги Краснодар — Ейск реконструирована на 40%. До 2023 года будет фактически заново проложено более 22 километров дороги. Первый этап — от границы с Динским районом до станицы Медведовской — уже выполнен на 40%. Протяженность участка составляет 10,9 км. Сейчас рабочие переносят линию электропередачи, проводят освещение и готовят свайный фундамент для переезда через железнодорожные пути в районе станицы Медведовской, а также продолжают дорожные работы.

«Масштабную реконструкцию трассы с увеличением количества полос до четырех мы включили в план национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Трасса Ейск — Краснодар — одна из самых загруженных в летний сезон, транспортный поток здесь в два — три раза превышает нормативы. При этом на отдельных участках движение пока организовано только по двум полосам. Это, безусловно, влияет на аварийность, в целом на скорость движения по направлению к курортам Краснодарского края и Крыма»,— сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, уточнив, что проектирование еще одного участка протяженностью 12 км в Динском районе будет завершено до июля 2021 года.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края