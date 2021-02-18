Студентов вузов отправят в поля

Минсельхоз планирует возродить поездки на картошку для студентов. “Ъ FM” обсудил идею с ректорами вузов. Министерство хочет бороться с нехваткой сельхозработников. В следующем году ведомство собирается постепенно сокращать число мигрантов, которые трудятся на сезонных работах и заменить их студентами, заявил накануне заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов. Речь идет о молодых людях из профучилищ и высших учебных заведений, но каких именно, замминистра не уточнил. Что думают об этом руководители вузов? И в каких условиях придется трудиться студентам? Разбирался Владислав Викторов.

Никогда такого не было, и вот опять: власти вспоминают о лучших советских подходах, которые должны помочь в решении современных проблем. Пандемия привела к тому, что Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы. Последние годы каждый сезон на сельхозполях трудились приезжие из других стран — собирали овощи, чинили технику. Теперь отрасль осталась без 40 тыс. мигрантов. И Минсельхоз предлагает заменить их студентами и организовать регулярные поездки на картошку.

И давно пора, отмечает ректор Тимирязевской сельскохозяйственной академии Владимир Трухачев: «Чем ближе человек к труду, тем лучше.Он становится другим человеком, когда он работает. Надо испытать чувство коллективизма на себе, а не только с соседом за партой сидеть. Что касается предложения, возможности такие есть у каждого вуза. Это, скорее всего, будет, потому что я знаю сегодняшнюю позицию в этом плане и Патрушева Дмитрия Николаевича, и Хатуова Джамбулата Хизировича».

Однако просто так никто не собирается отправлять студентов на картошку. Перед этим, как подчеркнул заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов, фермеры и крупные агрокомпании должны обеспечить работникам нормальные условия труда. А то привыкли «эксплуатировать некоторых, как рабов на плантациях», заявил Хатуов, а надо готовить специалистов.

Впрочем, работа в поле — это в любом случае не курорт, и студенты профильных вузов это хорошо понимают, говорит ректор Ульяновского государственного аграрного университета Виталий Исайчев: «Сельская жизнь, конечно, не городская. Это нужно понимать. Там надо больше о себе думать, но в любом случае люди живут, и, в принципе, нормально. Студенты у нас в основном из сельской местности, им не привыкать этим делом заниматься. Также у нас есть студенческие отряды, сельскохозяйственные, которые выезжают на весенние полевые кампании».

Но вот кто точно не в восторге от возможного возвращения поездок на картошку, так это руководители непрофильных вузов. С одной стороны, свежий воздух и физический труд действительно идут им на пользу, отмечает ректор МФТИ Николай Кудрявцев. Но, с другой стороны, качество подготовки студентов может упасть. Да и едва ли их силами можно восполнить дефицит кадров. «Здесь речь идет о пиковой нагрузке, когда собирается, например, урожай, когда проводятся посевные работы.

Таким вот образом дефицит рабочих вы не компенсируете, потому что они нужны круглый год.

В те давние времена после того, как картошка кончилась, появлялось полторы недели, естественно, их заняли предметами обучения. На самом деле, сейчас для нашего университета это означает снижение объема программы и, соответственно, качества подготовки»,— заключил Кудрявцев.

А вот что об этом думают сами студенты, можно только догадываться. Если учащиеся профильных вузов хотя бы знали, на что идут, то остальные едва ли могли предположить, что вместо доказывания теорем им придется вспахивать поля. А если учесть, что в советское время на картошку ездили в добровольно-принудительном порядке, то есть подозрение, что и сейчас спрашивать никого не будут.