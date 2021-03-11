Долги турфирмы взыскали деньгами и тюремными сроками

Дорогомиловский райсуд Москвы вынес приговор по делу трех менеджеров ООО «Polar Tour», признанных виновными в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, с января по июнь 2018 года эта компания собрала 550 млн руб. средств туристических агентств, после чего руководство ООО свернуло свою деятельность, не вернув никому деньги. Интересно, что суд назначил обвиняемым более строгое наказание, нежели запрашивало гособвинение, заодно удовлетворив к ним иски на 200 млн руб.

Оглашение приговора финансовому директору ООО «Polar Tour» Наталье Качесовой, начальнику отдела по работе с агентствами Анару Мирзоеву и кассиру Светлане Смирновой растянулось на два дня. Причем в первый день оно длилось до 22 часов, а уже в 9 утра председательствующая Юлия Рудакова продолжила чтение. В итоге, к нескрываемой радости потерпевших, она назначила подсудимым более строгие наказания, чем запросила в прениях прокурор. Госпожа Качесова за совершение 52 эпизодов мошенничества вместо четырех лет получила шесть; запрошенные для Анара Мирзоева за девять махинаций 3,5 года увеличились до четырех, а условное наказание кассиру Смирновой в три года стало реальным. Женщину, которая, в отличие от остальных фигурантов, пришла на заседание без вещей, которые могли ей пригодиться в заключении, по распоряжению судьи вместе с двумя другими осужденными взяли под стражу в зале заседания. Отметим, что в последнее время все они находились даже не под домашним арестом, а под подпиской о невыезде. «Наручники на них надели в гробовой тишине,— прокомментировала ситуацию руководитель инициативной группы турагентов Наталья Котельникова.— Никто не ожидал, что суд назначит подсудимым реальные сроки, да еще больше запрошенных обвинением».

Судья удовлетворила часть исков потерпевших на сумму около 200 млн руб. Но по 20 эпизодам преступной деятельности вернула материалы дела в прокуратуру, чтобы там уточнили суммы причиненного ущерба. «В ходе процесса выяснилось, что заявленный ущерб оказался ниже реального,— пояснил “Ъ” адвокат потерпевших Игорь Косицын.— Поэтому, когда прокуратура уточнит все претензии, будет проведено дополнительное судебное заседание, в ходе которого председательствующая рассмотрит эти иски».

Как уже сообщал “Ъ”, компания Polar Tour выступала посредником между турагентствами и туроператорами, занимавшимися бронированием самолетов и мест в зарубежных гостиницах. При этом часть денег фирма получала на счет в банке, но большую — наличными. Они, по версии следствия, и использовались не по назначению. В результате с января 2018 года задолженность ООО перед туроператорами стала расти как снежный ком, а в июне того же года руководство Polar Tour перестало выходить на связь. «Никто в этой компании даже не пытался объяснить партнерам, что произошло»,— отметил адвокат Косицын. Инициативная группа из представителей потерпевших турагентов во главе с Натальей Котельниковой в июне 2018 года обратилась в УМВД по Западному округу Москвы с заявлением о мошенничестве в Polar Tour. «По нашим оценкам, общий ущерб от деятельности ООО составил не менее 550 млн руб.,— пояснила госпожа Котельникова.— Но поскольку я настаивала на скорейшем осуждении этих трех управленцев, их дело, по которому ущерб составил 220 млн руб., было выделено в отдельное производство и направлено в суд».

В ходе судебного следствия обвиняемые оправдывались тем, что лишь исполняли указания хозяина ООО, гражданина Болгарии и Турции Тамера Озсцоя. Якобы именно он направлял по мессенджеру сотрудникам Polar Tour указания о выводе средств, контролируя каждый их шаг. Да еще и грозил в случае неисполнения указаний всех уволить.

Алексей Соковнин