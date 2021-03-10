Афганское урегулирование не вписывается в один формат

Россия и США вступили в новую дипломатическую игру вокруг Афганистана. Вслед за намеченной на 18 марта в Москве встречей «расширенной тройки» с участием США, Китая и Пакистана 27 марта в Стамбуле под эгидой ООН пройдет инициированная Вашингтоном конференция по афганскому урегулированию. На нее, помимо участников консультаций в Москве, приглашены Иран и Индия. Стало известно также о возможном возобновлении межафганских переговоров в Дохе, которые пытается перезапустить новая администрация США. В условиях сворачивания американского проекта переустройства Афганистана мировые державы стремятся не допустить свержения светского режима в Кабуле и превращения страны в новый плацдарм международного терроризма.

О том, что международная конференция под эгидой ООН по урегулированию в Афганистане, предположительно, пройдет 27 марта в Стамбуле, сообщили в среду сразу несколько источников. По данным афганского телеканала Tolo News, движение «Талибан» (запрещено в РФ) подтвердило свое участие в этой встрече. О намерении своих представителей лететь в Турцию также заявили Высший совет национального примирения и Совет национальной безопасности Афганистана. В свою очередь, агентство «РИА Новости», ссылаясь на источники в Кабуле, подтвердило: «Встреча по вопросам мирного урегулирования в Афганистане состоится в Турции 27 марта». По данным собеседников агентства, подготовка к встрече идет полным ходом: несколько афганских политических и гражданских активистов, связанных со сторонами конфликта, получили турецкие визы, некоторые уже прилетели в Стамбул.

О повестке конференции в Стамбуле рассказала The New York Times. Ссылаясь на источники в Вашингтоне и Кабуле, газета сообщила, что новый госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани, выразив недовольство медленным ходом межафганских переговоров и призвав «существенно ускорить продвижение к урегулированию и постоянному и всеобъемлющему прекращению огня». По данным газеты, на конференции в Стамбуле представители США, Китая, России, Пакистана, Ирана и Индии «обсудят комплексный подход к поддержанию мира в Афганистане».

Главной целью конференции станет согласование и подписание сторонами афганского конфликта мирного соглашения, а также обсуждение условий установления прекращения огня и формирования будущего коалиционного правительства.

На этой неделе также стало известно о неожиданном возвращении в столицу Катара Доху — где в сентябре прошлого года стартовали, но так и не сдвинулись с мертвой точки межафганские мирные переговоры,— спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада. «Как я понимаю, он будет размещаться в Дохе в течение какого-то более длительного промежутка времени»,— сообщил в понедельник официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. «Мы продолжаем призывать все стороны проявить конструктивный подход и весьма оперативно принять участие в процессе урегулирования, учитывая, что сейчас такой момент, когда прогресс возможен»,— заявил Нед Прайс, по словам которого США «рассматривают ряд разных идей, чтобы ускорить этот процесс, при этом понимая, что этот процесс должен находиться под руководством афганцев».

Между тем за неделю до конференции в Стамбуле, инициированной Вашингтоном, свою попытку стать ключевой площадкой для афганского урегулирования намерена предпринять Москва. Как ожидается, 18 марта в российской столице пройдут консультации так называемой расширенной «тройки» по урегулированию в Афганистане (Россия, США, Китай и Пакистан), на которые приглашена делегация талибов, а также афганские политики. «Эта встреча призвана дать импульс, толчок, чтобы в Дохе начались предметные разговоры, а не просто контакты»,— заявил агентству «Интерфакс» спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Отвечая на вопрос, планируются ли в Москве прямые переговоры между делегациями Кабула и талибов, господин Кабулов заявил: «Это решать афганцам. Но мы будем с ними обсуждать перспективы урегулирования в Афганистане, выхода на развязки».

В свою очередь, как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «на встрече предполагается обсудить пути содействия продвижению межафганских переговоров в Дохе, снижению уровня насилия и прекращению вооруженного конфликта в Афганистане, становлению этой страны в качестве независимого, мирного и самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркопреступности». С приветствием к участникам обратится глава МИД РФ Сергей Лавров.

Между тем интрига вокруг вопроса о том, кто именно из афганских политиков приедет на встречу в Москву и будет ли на ней представлено правительство в Кабуле и на каком уровне, судя по всему, будет сохраняться до последнего момента.

«Некоторые афганские политические и общественные деятели получили приглашение приехать в российскую столицу. В настоящее время они изучают российское предложение, однако окончательное решение еще не принято»,— сообщил “Ъ” источник в правительстве Афганистана.

«Резкий всплеск дипломатической активности на афганском направлении, в которую вовлечены мировые и региональные державы, объясняется все более неопределенным будущим Афганистана,— пояснил “Ъ” генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.— Очевидно, что американский проект строительства демократического государства, несмотря на вложенные в него колоссальные средства, потерпел неудачу. Создать из Афганистана государство с устойчивой, стабильной властью, хотя бы отдаленно отвечающее задачам, поставленным 20 лет назад, так и не получилось. В этой ситуации главная задача — общими усилиями минимизировать издержки предстоящего неизбежного ухода американцев, не допустить свержения светского режима в Кабуле и превращения страны в новый плацдарм международного терроризма».

«Несмотря на заявленный курс к миру в Афганистане, переговоры в столице Катара стали лишь катализатором нового обострения конфликта между афганским правительством и талибами, за которыми стоит Пакистан,— отметил в разговоре с “Ъ” директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.— Дохинский дипломатический проект изначально был ориентирован на решение предвыборных задач тогдашнего президента США Дональда Трампа и в его прежнем виде оказался неэффективным. В связи с этим после смены администрации США переговорный процесс расползается как минимум на две части — конференцию по афганскому урегулированию в Турции, намеченную на 27 марта, и московские консультации, которые должны пройти 18 марта».

«Связь между этими двумя событиями очевидна. Москва подает сигнал о готовности принять участие в приватизации политического наследства лопнувшего "дохинского формата". Однако пока не ясно, приведут ли последние дипломатические инициативы к согласованным действиям Вашингтона и Москвы по афганскому урегулированию или же это выльется в очередное проявление соперничества России и США за влияние в регионе»,— резюмировал господин Серенко.

Сергей Строкань