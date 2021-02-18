Северо-антитеррористический альянс В НАТО не приняли решение по Афганистану, но продолжат борьбу с терроризмом в Ираке

Министры обороны стран НАТО по итогам двухдневной встречи в четверг не приняли решение о дальнейшей судьбе контингента альянса в Афганистане. Талибы уже пригрозили возобновить боевые действия, если войска не будут выведены к ранее оговоренному сроку — 1 мая. Поспособствовать поиску компромисса может РФ, где не исключили проведения новой встречи в «московском формате». Помимо обсуждения афганской темы, члены НАТО сосредоточились на Ираке. Как объявил генсек альянса Йенс Столтенберг, тренировочная миссия в республике, где «по-прежнему присутствуют» террористы, будет увеличена с 500 до 4 тыс. человек, то есть в восемь раз.

Двухдневная встреча министров обороны стран НАТО, завершившаяся в четверг, была призвана решить судьбу войск США и их союзников, которые находятся сейчас в Афганистане. Как и ожидалось, члены альянса не смогли вынести окончательный вердикт по вопросу, который генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь назвал непростым. «Мы пока не приняли решение о выводе сил из Афганистана, продолжим консультации в ближайшие недели,— сказал он на итоговой пресс-конференции.— Вывод наших сил из Афганистана обусловлен конкретными условиями: насилие в Афганистане должно прекратиться, "Талибан" (запрещен в РФ.— “Ъ”) должен прекратить сотрудничать с террористическими организациями».

Десятитысячный контингент НАТО, по соглашению США и «Талибана» от 29 февраля 2020 года, должен покинуть страну к маю этого года. Талибы же, согласно договоренности, к этому моменту должны перестать использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Генсек НАТО в четверг констатировал, что уровень насилия в Афганистане все еще высокий.

Но, по его словам, «мирный процесс — лучший шанс положить конец многолетнему страданию» жителей региона. «Сейчас крайне важно придать новый импульс мирному процессу»,— отметил он, но не уточнил, каким образом этого можно добиться. Одновременно с этим талибы уже предостерегли США и их союзников: за продолжение «оккупации» придется ответить.

Принятию сторонами правильного решения пытаются поспособствовать в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг не исключила возможности проведения новой встречи по Афганистану в так называемом московском формате, если все стороны переговоров будут в этом заинтересованы. Свою готовность принять участие в процессе уже выразили и в Китае. Но, как заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, информацией о том, кто и в каком формате примет участие во встрече, Пекин пока не располагает. Напомним, «московский формат» был создан в 2017 году на основе консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

Пока у НАТО есть еще несколько месяцев на принятие трудного решения.

В это время альянс усилит борьбу с терроризмом в другой стране, тоже требующую внимания.

Так, Йенс Столтенберг объявил в четверг, что НАТО постепенно расширит тренировочную миссию в Ираке с 500 до 4 тыс. человек. «Мы решили расширить миссию НАТО по учебной подготовке в Ираке, чтобы поддержать иракские силы в борьбе с терроризмом, предотвратить возвращение ИГ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещенная в РФ.— “Ъ”)»,— пояснил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какую угрозу представляет ИГ, господин Столтенберг констатировал, что члены этой террористической организации «по-прежнему присутствуют» и проводят операции в Ираке. «Мы также наблюдаем определенное увеличение численности нападений со стороны ИГ»,— сказал он. По словам генсека, «профилактика, превентивные меры — лучше, чем вмешательство». Однако, как добавил Йенс Столтенберг, члены НАТО «всегда готовы подключиться и к крупной боевой операции».

Марина Коваленко