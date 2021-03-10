Apple инвестирует в Германию €1 млрд и построит там европейский центр по разработке чипов

Корпорация Apple объявила, что в ближайшие годы инвестирует в Германию €1 млрд. В основном эта сумма пойдет на создание в Мюнхене европейского центра компании по разработкам чипов памяти для оборудования 5G-сетей и других мобильных беспроводных коммуникаций. Как заявляют в Apple, мюнхенский центр станет крупнейшим центром такого рода в Европе.

У Apple уже действуют семь офисов в Мюнхене, в которых работает около 1,5 тыс. человек. Новый центр должен быть открыт в городе к концу 2022 года, Apple собирается нанять для работы в нем несколько сотен инженеров и других специалистов. О решении Apple инвестировать в центр по разработке чипов в Германии было объявлено в условиях, когда автомобильная отрасль и некоторые другие сферы страдают от нехватки чипов памяти.

Во вторник, 9 марта власти ЕС объявили о программе развития собственного производства полупроводников и снижения зависимости от китайских, южнокорейских и других производителей. Если сейчас на ЕС приходится менее 10% мирового производства чипов памяти, то к 2030 году в соответствии с этой программой доля должна вырасти как минимум до 20%.

Яна Рождественская