Дефицит полупроводников в автопроме может сказаться на производстве уже в ближайшие месяцы

Вчера в эфире телеканала CNBC генеральный директор немецкого автоконцерна Porsche Оливер Блуме заявил, что «проблема с нехваткой полупроводников в автопроме весьма серьезна, поскольку это отражается на целой индустрии. На полупроводники наблюдается большой спрос со стороны производителей потребительской электроники, при этом производство автомобилей начинает восстанавливаться быстрее, чем ожидалось ранее».

О растущем дефиците полупроводников и микропроцессоров в автопроме стало известно еще в начале месяца. Дефицит вызван целым рядом причин, в числе которых рост спроса на микропроцессоры в условиях распространения удаленной работы и увеличения спроса на компьютеры и ноутбуки. При этом во второй половине года автопром начал восстанавливаться после спада быстрее, чем ожидалось. Кроме того, используемые в автомобилях чипы — а их с развитием современных технологий нужно все больше — часто являются более сложными и специализированными, чем чипы для смартфонов и других подобных гаджетов. По прогнозам исследовательской компании IHS Markit, нехватка чипов сократит производство по всему миру более чем на 670 тыс. автомобилей только в первом квартале.

Гендиректор Porsche подтвердил остроту проблемы и уточнил, что ее необходимо решать немедленно. «Это может сказаться на нас в любой день, поэтому мы пытаемся понять, что надо сделать уже в ближайшие дни или месяцы,— отметил немецкий топ-менеджер.— Необходимо смягчить воздействие этой проблемы в краткосрочном периоде и найти решение в более долгосрочном периоде».

Евгений Хвостик