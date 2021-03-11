Для полного дощастья

Рост экспортных цен и стимулирование внутреннего спроса со стороны государства могут положительно сказаться на российском рынке пиломатериалов в 2021 году. По оценке WhatWood, выпуск может увеличиться на 7%, до 45 млн кубометров, после падения почти на 5% в 2020 году. Уже сейчас цены подбираются к максимумам за несколько лет на фоне восстановления закупок со стороны Китая.

Производство пиломатериалов в России в 2021 году восстановится после снижения в пандемию и достигнет уровня 45 млн кубометров, ожидают эксперты WhatWood. По оценкам агентства, в 2020 году объем выпуска сократился на 4,6%, до 42 млн кубометров. Средние цены на пиломатериалы российских производителей были достаточно низкими: сосновые пиломатериалы из Сибири — $233 за кубометр (CFR), еловые пиломатериалы из европейской части страны — $231.

По оценкам агентства, в 2020 году объем продаж пиломатериалов на внутреннем рынке снизился на 2%, до 11 млн кубометров. Примерно на столько же сократились объемы ввода жилья (до 80,6 млн квадратных метров, по данным Росстата). Причем ввод площадей в многоквартирных домах снизился на 4%, в то время как в индивидуальном домостроении этот показатель вырос на 1%, что стало последствием пандемии. Рост этого сегмента будет поддерживать спрос на пиломатериалы внутри страны, считают в WhatWood, учитывая также возможные меры государственного стимулирования. Так, одной из мер станет введение норматива использования не менее 20% деревянных конструкций при строительстве жилых домов и объектов социально-культурного назначения. Соответствующее постановление правительства Минпромторг предлагает выпустить к июлю. Также правительство совместно с ЦБ прорабатывает меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником программы льготного ипотечного кредитования.

Экспорт пиломатериалов из России по итогам 2020 года снизился на 6% в стоимостном выражении, составив 31 млн кубометров. Поставки российской продукции на крупнейший рынок сбыта — Китай — снизились на 12%, до 9,5 млн кубометров. При этом, отмечают эксперты, Китай в прошлом году изменил структуру закупок, сократив их со стороны поставщиков качественных хвойных пиломатериалов — России и Канады — и нарастив со стороны Белоруссии (на 115%), Бразилии (на 39%), Германии (на 36%). Такой рост в WhatWood объясняют поставками низкосортных пиломатериалов для производства поддонов и упаковки, в то время как сокращение предложения в основном наблюдалось в отношении пиломатериалов более высокого качества, которые были переориентированы на рынки США и Европы.

В целом Китай в 2020 году сократил импорт на 9%, до 34 млн кубометров. Эта ситуация отразилась на запасах пиломатериалов в портах Китая, которые на начало 2021 года опустились до рекордно низких уровней. Так, запасы в порту Тайцан в январе 2021 года составляли 0,6 млн кубометров, в феврале — около 0,8 млн кубометров. Это в два раза ниже, чем в среднем в 2020 году, отмечают в WhatWood. В результате в феврале экспортные цены на пиломатериалы выросли до максимума за последние несколько лет. Так, стоимость еловых пиломатериалов с Северо-Запада России составила $310–315 за кубометр (CFR Шанхай). Ожидается, что в марте она может достигнуть $350 за кубометр. Цены на сосновые пиломатериалы из Сибири были на уровне $305–315 за кубометр (ожидается рост до $330 за кубометр).

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов подтверждает, что 2020 год стал сложным для российских и глобальных поставщиков, так как продолжилась наметившаяся в конце 2019 года тенденция к снижению спроса и цен на пиломатериалы и фанеру. Стоимость этих продуктов упала как минимум на 20%. Сейчас, говорит он, ситуация совсем другая: европейские и азиатские импортеры активно ведут закупки, а цены растут. По мнению господина Фролова, такая тенденция сохранится по крайней мере до сентября.

Ольга Мордюшенко