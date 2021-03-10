Экспорт сельхозпродукции из России впервые превысил импорт

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году впервые в новой истории превысил импорт, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Она отметила, что в последние годы производство продукции АПК стабильно растет. В частности, в прошлом году Россия собрала 133,465 млн т зерна — второй по объему урожай после рекорда 2017 года. Также выросли объемы производства масличных культур, мяса и птицы, молока, овощей.

«У нас в 2013 году импорт составлял $43 млрд, по прошлому году мы импортировали продукции АПК на $29,8 млрд. Соответственно, у нас 2020 год — это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю»,— сказала она в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

По данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, за прошлый год Россия экспортировала продукции АПК на $30,395 млрд. В 2019 году экспорт оценивался в $25,6 млрд. В натуральном выражении в 2020-м за границу было поставлено 78 млн 545,1 тыс. т сельхозпродукции и продовольствия.

Напомним, с 15 февраля по 30 июня в РФ действует квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн т. Кроме того, с 15 по 28 февраля на пшеницу была установлена экспортная пошлина в €25 за тонну. С 1 марта по 30 июня ее размер повысили до €50 за т, также введены пошлины на вывоз ячменя и кукурузы в €10 и €25 соответственно. Из-за этого увеличился объем отгрузок зерна в страны ЕАЭС, на которые пошлины не распространяются.

Подробнее — в материале “Ъ” «Зерно испытывает перегрузию».