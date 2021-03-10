Липецкие власти могут разорвать контракт на строительство футбольного манежа

ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» планирует расторгнуть контракт с мордовским ООО «Строительно-монтажное управление №1», которое выиграло аукцион на строительство футбольного манежа в облцентре. Об этом сообщил Gorod48.

В ОКУ “Ъ-Черноземье” не смогли подтвердить информацию. Пресс-секретарь регионального управления строительства и архитектуры Елена Каргашина не ответила на звонки “Ъ-Черноземье”. В обладминистрации также не прокомментировали ситуацию.

По данным Gorod48, причиной расторжения контракта стал срыв работ. Как следует из аукционной документации, ОКУ в феврале 2021 года направило подрядчику претензию о выплате 3 млн руб. неустойки за невыполненные работы. Информации о расторжении договора в документации еще нет.

Первый аукцион на строительство манежа был объявлен в мае 2020 года. Объект должен стать частью проекта «Катящиеся камни», который не могут реализовать уже несколько лет. Два раза комиссия отклоняла заявки претендентов, на третий в июле признала победителем «СМУ №1». Начальная цена контракта составила 749,9 млн руб., подрядчик снизил ее до 742,7 млн руб. К строительству он приступил в сентябре. Сейчас власти принимают уже сделанные работы и готовят документацию на новый аукцион.

Александр Прытков