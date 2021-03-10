Госдума одобрила условия освобождения представителей власти от наказания за коррупцию

Госдума приняла в первом чтении поправки об освобождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, наступивших «в независящих от них обстоятельствах». Независящими от представителя власти могут быть признаны обстоятельства, «находящиеся вне его контроля»: стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными. При этом, согласно законопроекту, независящими от чиновника обстоятельствами не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления».

Комиссия по урегулированию конфликта интересов должна признать причинно-следственную связь между возникновением таких обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных требований.

Новая норма коснется государственных и муниципальных служащих, федеральных, региональных и муниципальных депутатов, членов Совета федерации, судей, работников прокуратуры, МВД, ФСИН, СКР и МЧС, военнослужащих, таможенных работников, сотрудников ЦБ, Совбеза, Счетной палаты, а также членов избирательных комиссий послов России. Еще одним законопроектом предлагается распространить действие закона на сотрудников госкорпораций и госкомпаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и фонда ОМС, а также на работников государственных внебюджетных фондов.

Подробнее о законопроектах — в материале “Ъ” «Если где-то форс-мажор у нас порой честно жить не хочет».