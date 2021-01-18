Если где-то форс-мажор у нас порой честно жить не хочет

Совет Госдумы в понедельник планирует принять к рассмотрению правительственный законопроект об условиях освобождения чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения. Это станет возможно, если антикоррупционные ограничения были нарушены по независящим от человека обстоятельствам. Юристы считают новую норму малопонятной и избыточной и не исключают злоупотреблений.

Пакет поправок, предусматривающий освобождение облеченных властью людей от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, правительство внесло в Госдуму еще 18 декабря. Однако под конец осенней сессии заседания профильного комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции уже не проводились, поэтому законопроект отложили до нового года. 12 января комитет предложил принять документ к рассмотрению и направить его в официальную рассылку, а 18 января, как ожидается, это решение утвердит совет Госдумы. Рассмотреть поправки в первом чтении планируется в марте.

В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен во исполнение подпункта «в» пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного президентом еще в июне 2018 года. О разработке Минюстом этих поправок стало известно в январе 2019 года, когда соответствующая информация появилась на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств»,— говорится в пояснительной записке. Согласно проекту, такими обстоятельствами могут быть признаны «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых… нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть». Там же приводятся и примеры подобных обстоятельств: это, в частности, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными. Имеет значение и фактор внезапности: подобными обстоятельствами не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления».

«Речь может идти о провокациях, когда человек принимает решение в рамках своей компетенции и совершенно не подозревает, что тут может быть заложен конфликт интересов,— пояснил “Ъ” член профильного комитета Госдумы Анатолий Выборный ("Единая Россия").— Допустим, он решает принять кого-либо на работу, не зная, что соискатель состоит в родстве, например, с курирующим заместителем. C точки зрения антикоррупционного законодательства это конфликт интересов».

Поправки вносятся в несколько профильных законов и распространятся на судей, депутатов всех уровней, сенаторов, членов избиркомов с правом решающего голоса, сотрудников таможни, прокуратуры, Банка России, военнослужащих, глав муниципальных образований и местных администраций, госслужащих и т. д. Определять, действительно ли человек не смог соблюсти антикоррупционные требования в силу непреодолимых обстоятельств, будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению. Не позднее месяца со дня прекращения действия таких обстоятельств представитель власти должен вновь обеспечить соблюдение антикоррупционных требований.

Речь идет о том, что совершение действий, подпадающих под антикоррупционное законодательство, допускается при наличии чрезвычайных ситуаций, пояснил “Ъ” адвокат Андрей Гривцов: «Я не уверен, что это удачная норма, так как она достаточно малопонятна. Наверное, действительно несообщение о каком-либо конфликте интересов при чрезвычайных обстоятельствах может быть оправданно. Но это далеко не все действия, подпадающие под антикоррупционные запреты».

По мнению юриста «Трансперенси Интернешнл» Григория Машанова, идея освобождать от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений в подобных ситуациях «нормальная и разумная»: она содержится в рекомендациях Минтруда, но прямых законных оснований для этого до сих пор не было. Минусы же этой инициативы в том, что постоянного внешнего контроля за реальностью подобных обстоятельств нет, а есть лишь ситуативный прокурорский контроль, отмечает эксперт. Он также уточняет, что законопроект не предусматривает ситуаций с уголовной ответственностью: «Речь идет об исполнении мер по предотвращению коррупции — как, например, подача деклараций, урегулирование конфликта интересов». Поправки могут коснуться чиновника из далекого села, которому для подачи декларации нужно ехать в райцентр, но из-за наводнения он не может добраться, приводит пример господин Машанов: «Или, например, чтобы задекларировать свой домик в Италии, депутату нужна справка с точными параметрами недвижимости, но его внесли в санкционные списки ЕС, и въехать за справкой в ЕС он не может, а юристы с ним из-за этого работать отказываются». По мнению эксперта, чиновники вполне могут злоупотреблять этой нормой в случае ее принятия, но «если прокуратура начнет вдруг кошмарить всех и проверять абсолютно каждый такой кейс, то, может, и быстро все успокоятся».

Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин считает предлагаемую норму избыточной, так как институт освобождения от ответственности при форс-мажоре или иных обстоятельствах непреодолимой силы существовал «испокон веков»: «Дисциплинарные комиссии различных госструктур и ранее были обязаны учитывать все причины и факторы при решении вопроса о наказании. Никаких послаблений этим законопроектом для чиновников и госслужащих не вводится». По мнению юриста, документ разъясняет ранее закрепленные законодательные институты относительно форс-мажора, однако риск использования данных норм для ухода от ответственности все равно остается.

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова