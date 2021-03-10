«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay, сообщает пресс-служба компании. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно привязать карту к аккаунту на «Яндексе».

Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков. Данные пользователей хранятся в зашифрованном виде, что позволяет совершать покупки безопасно. При желании к сервису можно привязать несколько карт и при оплате выбирать, с какой из них спишутся деньги.

«На сервисах "Яндекса" давно можно оплачивать заказы. Когда люди заказывают еду или такси, они используют технологии "Яндекса", которые уже проверены временем. Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи»,— заявил руководитель сервиса Александр Головин. На данный момент кнопку Yandex Pay поставили Lamoda, Brandshop и другие известные бренды.

Сейчас сервис работает только на сайтах в большинстве популярных браузеров. В дальнейшем люди смогут платить через Yandex Pay в мобильных приложениях, во всех браузерах и в офлайне.