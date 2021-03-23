Ради полной гармонии

За более чем скромные по меркам отрасли 25 лет своего существования швейцарская мануфактура Parmigiani Fleurier сумела стать синонимом элегантных пропорций и высоких стандартов в часовом деле. Основатель компании, часовщик и реставратор Мишель Пармиджани, невероятно увлечен идеей золотого сечения и следит, чтобы каждый элемент часов его бренда, каждый изгиб, каждая линия существовали в гармонии с остальными.

В середине 2020 года Parmigiani Fleurier представили сразу две модели часов в коллекции Tonda — Tonda Metropolitaine и Tonda Metropolitaine Selene с циферблатами из авантюрина или перламутра. К весне 2021-го новинки добрались и до российских бутиков.

Все механизмы в полном соответствии со стратегией Пармиджани не только выполнены, но и обработаны по высшему стандарту — стандарту бескомпромиссной роскоши. Возьмем, к примеру, созданный в 2014 году калибр PF310 c автоматическим подзаводом, на котором работают часы Tonda Metropolitaine. Ротор вырезан из цельного куска золота и покрыт узором «ячменное зерно». Мосты украшены узором «женевские волны» и золоченым гравированным текстом. Остальные поверхности деталей механизма покрыты жемчужным зернением. При этом калибр не просто стал произведением искусства — его механика превосходна. Энергию от движения запястья калибру PF310 передают два барабана, что обеспечивает внушительный 50-часовой запас хода. Использование двух барабанов служит и еще одной цели — помогает поддерживать амплитуду баланса с изменяемой инерцией, гарантируя таким образом высокую точность показателей.

Вторая новинка, Tonda Metropolitaine Selene оснащена калибром PF318, у которого много общего с PF310, но место малого секундного счетчика занимают индикаторы даты и лунных фаз. И это 33-й собственный калибр компании. Принцип его работы основан на приводимой в действие часовым колесом передаче, которая, в свою очередь, каждые 24 часа сообщает энергию для движения лунного диска. Кнопка коррекции лунных фаз около отметки «9 часов» позволяет владельцу поправлять их относительно дня и даты так, чтобы фаза совпадала с географическим положением в данный момент. Финишная обработка деталей механизма PF318 с автоматическим подзаводом и запасом хода в 50 часов аналогична PF310 и вызывает не меньшее — и не менее заслуженное — восхищение.

Что касается внешнего облика часов, то корпуса обеих новинок (диаметр — 33 или 36 мм) инкрустированы бриллиантами по безелю. Все камни отобраны в соответствии с высокими стандартами мануфактуры — исключительно с характеристикой Internally Flawless («без внутренних включений»). В центре моделей с перламутровым циферблатом установлен вырезанный из пластины розового золота геометрический мотив мандалы, узором напоминающей лепестки лотоса. В моделях с циферблатом из авантюрина мандалы нет, за интригу здесь отвечают сверкающие внутри темно-синего камня золотистые вкрапления. Дополняют обе модели ремешки марки Hermes: бежевый из кожи теленка предлагается к циферблату из перламутра и темно-синий из кожи аллигатора — к авантюрину.

Сергей Данилян