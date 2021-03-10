«Эффективный диалог между компаниями и регуляторами позволит избежать многих конфликтных ситуаций»

18 и 19 марта в Челябинске пройдет юридический форум «Минимизация рисков бизнеса в сфере государственного регулирования». Его организаторами выступили адвокатское бюро КРП (Челябинск) и консалтинговая компания «Ком-Юнити» (Москва). Перед участниками выступят адвокаты, представители юридической науки, известные корпоративные юристы из столицы. Также на площадке форума ожидают представителей регулирующих органов. Программа форума рассчитана на правовых консультантов компаний и их руководителей. В преддверии мероприятия управляющий партнер КРП Евгений Ковалев рассказал о трудностях коммуникации между бизнесом и регуляторами, рисках уголовной ответственности юристов и влиянии правовых вопросов на экономическую эффективность компаний.



— Евгений Борисович, для адвокатского бюро КРП проведение деловых мероприятий уже стало традицией. Для чего вы это делаете?

- Мы считаем, что форумы – достаточно важный элемент профессиональной коммуникации, и такие площадки должны быть не только в Москве и Санкт-Петербурге. Правовые вопросы актуальны везде, тем более, Челябинск – крупный индустриальный центр, у нас много предприятий, в том числе больших. Поэтому мы всегда стараемся, как участвовать в мероприятиях, так и проводить их.

- В чем особенность предстоящего форума? Какие вопросы на нем будут обсуждаться?

- Тема минимизации рисков бизнеса в сфере госрегулирования, которой посвящен этот форум, сегодня крайне важна, как для корпоративных юристов, так и для управленцев. Вопросы взаимодействия с контрольными органами, поведения в правовом поле – это то, от чего зависит вся работа предприятий, их перспективы, а значит, в курсе возможных проблем, связанных с регулированием, и способов их решения должны быть все, кто принимает решения в компаниях. В то же время четко прослеживается тенденция, когда юристы включаются на предприятиях в процесс менеджмента, и ту роль в минимизации рисков, которую они играют, сложно переоценить.

Этот форум мы организуем совместно с нашими партнерами из Москвы – консалтинговой компанией «Ком-Юнити». Это известный игрок на правовом рынке, обладающий глубокой экспертизой, который также поделится своим опытом на мероприятии. Кроме того, из московских коллег в числе участников Денис Саушкин и Вячеслав Леонтьев – управляющие партнеры адвокатских бюро ЗКС и «Леонтьев и партнеры», соответственно. Они раскроют тему уголовно-правовых рисков предприятий. Нас поддержал также юридический институт ЮУрГУ: круглый стол «Взаимодействие бизнеса и государственных органов в сфере контрольно-надзорной деятельности» будет вести его директор Елена Титова. На эту сессию приглашены практикующие юристы, и мы рассчитываем на то, что там будут судьи, которые рассматривают дела этой категории. Мы сверим часы, обсудим, что влияет на успешный исход рассмотрения дел, и рассмотрим ошибки, которые допускают юристы, отстаивая интересы своих доверителей. Ожидаем на этой сессии видеть и представителей регуляторных органов.

- Продуктивный диалог компаний с регуляторами возможен?

- Конечно. Взаимодействие корпоративных юристов и регуляторов выглядит так: первые защищают интересы компании, вторые – интересы государства, общества. И на самом деле в интересах и тех, и других минимизировать конфликты. А чтобы это сделать, нужно понимать, какие правила игры существуют на этом регуляторном поле. Вряд ли среди компаний наберется много таких, которые действительно хотят что-то нарушить. В то же время, неправильно смотреть и на регуляторные органы как на каких-то карателей, которые видят цель своей работы в наказании. Эффективный диалог между компаниями и контролирующими органами позволит избежать значительного количества потенциальных конфликтов.

Сейчас коммуникация между бизнесом и регуляторами не самая лучшая. Между тем буква закона – вещь достаточно формальная, ее можно трактовать по-разному. У различных органов есть свои, отличающиеся друг от друга внутренние регламенты, которые предполагают разные подходы. Чем больше компании понимают, что и как с них спрашивают, и как себя вести, тем больше вероятность, что они выберут верную линию поведения.

- Почему в программе форума антимонопольному регулированию посвящена отдельная сессия?

- Сегодня очень сложно переоценить то влияние, которое имеет на бизнес Федеральная антимонопольная служба. Ее полномочия распространяются на все сферы, и компаниям важно понимать логику работы ФАС, ее подходы. То же самое и с налоговым регулированием, которому также на форуме будет посвящена отдельная дискуссия.

- В рамках первой дискуссии на форуме будет идти речь об уголовно-правовых рисках юристов. Обычно претензии правоохранителей к бизнесу ассоциируются с вопросами к руководителям компаний. Часто ли юристы попадают в поле внимания силовиков?

- Да, это довольно распространенная практика, и связана она, в том числе, с особенностями нашего законодательства, которое построено так, что уголовное право практикуют и в полной мере с ним знакомы только адвокаты. На предприятиях работают корпоративные юристы, сфера компетенция которых – гражданское право, госрегулирование, другие разделы, которые нужны бизнесу. И те риски, которые видят адвокаты, корпоративные юристы не всегда замечают. Те ситуации, на которые правоохранительные органы смотрят как на повод для уголовных дел, они рассматривают через призму административных, гражданско-правовых отношений и где-то могут допустить ошибки. Между тем любое уголовное преследование сильно бьет по компании, и даже если в итоге все удается уладить, сам факт начала расследования имеет репутационные последствия для бизнеса.

- Какие это могут быть ошибки?

- Примеров может быть много. Часто юристы, чтобы помочь своему предприятию, что-то немного «подрисовывают», например, какой-то нужный документ, которого не хватает. И не все понимают, что это может повлечь серьезное уголовное наказание. Часто юристы, защищая своих доверителей в суде, используют недопустимые приемы. Много вопросов возникает в процессе подготовки к банкротству: компании пытаются спасти активы, а в итоге это оборачивается уголовным преследованием. При этом правоохранительные органы работают так, что юридическое лицо у них легко превращается в организованную преступную группу. Сейчас идет тренд переноса хозяйственных споров, взаимоотношений в сферу уголовно-правовых. Много дел возбуждают по таким фактам, преследование из-за которых еще несколько лет назад трудно было себе представить. Необходимо не давать повода для этого, знать риски – об этом мы с нашими коллегами из Челябинска и Москвы будем говорить на форуме.

- И даже обычная проверка может обернуться уголовным преследованием?

- Зачастую правоохранители начинают работать на основании материалов, полученных от контрольных органов. Нередко они просто приходят вместе. И нужно уметь защищаться, правильно себя вести, если к вам пришли с проверкой – это очень важно. Если начать неумело геройствовать, можно себе и своему предприятию принести больше вреда, чем пользы. Важно знать свои права, правила, по которым работают проверяющие, уметь правильно выстраивать с ними коммуникацию. Те знания, которые юристы получали в вузах в рамках дисциплин по уголовному праву, во-первых, забываются, во-вторых, реалии меняются.

- Правильно ли будет сказать, что в сегодняшних реалиях бизнесу нужно находиться в постоянном ожидании возможных проверок?

- К ним постоянно нужно быть готовыми. Здесь корпоративные юристы играют большую роль: они должны отслеживать и доносить до руководства, коллектива, те изменения в законодательстве и правоприменительной практике, которые происходят. Потому что ошибки в правовом поле могут сильно ухудшить дела компании, какой бы экономически эффективной она ни была. В этом плане важна связь юридической и управленческой составляющих.

- Есть ли вопросы, проблемы, связанные с госрегулированием, характерные именно для нашего региона?

- В большинстве своем проблемы во всех регионах одни и те же. Есть, конечно, свои особенности, как, например, вопросы, связанные с экологией, но главным образом мы планируем обсудить общие для всех ситуации, которые касаются большинства предприятий. Хотя при этом, например, адвокаты нашего бюро будут в своих выступлениях опираться главным образом на региональный опыт.

- Вопросы трудового законодательства на форуме обсуждаться будут?

- Этой теме мы посвятим второй день: 19 марта пройдет семинар как раз на тему взаимоотношений работодателей и работников. В этой сфере сейчас из-за пандемии многое меняется. Есть новые нормы, есть те, которые в традиционном смысле слова нормами не являются, но были приняты для кризисной ситуации. Пример – прошлый год, когда власти настоятельно рекомендовали компаниям не выходить на работу в определенные периоды и выплачивать зарплату.

- Вы подключаете бизнес к формированию программы форума?

- Да, она составлена с учетом пожеланий, запросов, в том числе, наших партнеров – представителей компаний, с которыми мы общаемся. На самом форуме мы ожидаем диалога, вопросов, мнений. Это будет не та ситуация, когда есть выступающие, а все остальные только слушают, наоборот, будем рады, если участники конференции будут активно подключаться к обсуждению вопросов, заявленных в программе. Для этого будет специально выделяться время на каждой сессии. Для нас очень важно услышать, особенно от руководителей правовых департаментов крупных компаний, что хорошо получается в коммуникациях с госорганами, а где есть пробелы. Интересно также услышать, что мешает этим коммуникациям в повседневной работе.

- Как стать участником форума?

- Регистрация на мероприятие продолжается, можно ознакомиться подробно с программой форума и приобрести билет на один или оба дня.