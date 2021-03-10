Участие в конкурсе по выбору главы Ейска продолжат пять кандидатов

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Ейска утвердила список из пяти претендентов, которые продолжат борьбу за право возглавить муниципалитет. Об этом сообщает «Деловой Ейск».

Среди них депутат совета Ейского района Андрей Назаров, директор ООО «Карго-Логистик» Виталий Макарчук, бывший заместитель главы Ейского района Евгений Федосеев, заместитель главы Щербиновского района по вопросам ЖКХ Юрий Филько и замглавы Ейского района по внутренней политике Александр Шабанов. Они были выбраны по итогам проверки документов.

Всего ранее на участие в конкурсе заявились 11 претендентов.

Как писал “Ъ-Кубань”, должность главы Ейска стала вакантной 25 декабря 2020 года, когда депутаты Ейского городского поселения единогласно проголосовали за досрочную отставку главы города Валерия Кулькова. Исполнять обязанности главы Ейска назначили его заместителя Андрея Скачедуба.

В середине января 2021 года стартовала регистрация кандидатов на пост мэра. Первым документы подал депутат горсовета Александр Тихонов. Прием документов кандидатов завершился 19 февраля 2021 года. Выбирать главу будет конкурсная комиссия, состоящая из шести человек.

Алексей Белянин