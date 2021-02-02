Первый пошел

В Ейске стартовала регистрация кандидатов на пост главы города. Должность стала вакантной 25 декабря прошлого года, когда депутаты Ейского городского поселения единогласно проголосовали за досрочную отставку главы города Валерия Кулькова. Первым документы подал депутат горсовета Александр Тихонов. Прием документов кандидатов завершится 19 февраля 2021 года. Эксперты затрудняются назвать имя возможного преемника, но отмечают, что ему придется вести диалог с лидерами оппозиции, так как в Ейском районе традиционно развиты протестные настроения.

В Ейске началась регистрация кандидатов на должность главы города. Первым претендентом на кресло мэра стал депутат горсовета Александр Тихонов, член партии «Справедливая Россия», выпускник Ростовского государственного экономического университета.

Прием документов желающих стать кандидатами на должность главы Ейского городского поселения заканчивается 19 февраля 2021 года. Сведений о других кандидатах на данный момент нет. Выбирать главу будет конкурсная комиссия, состоящая из шести человек. Троих членов комиссии определит городской совет депутатов, еще троих— глава района.

Как писал “Ъ-Кубань”, 25 декабря на внеочередной сессии Совета Ейского городского поселения депутаты единогласно проголосовали за досрочную отставку главы города Валерия Кулькова. Решение о досрочном прекращении полномочий было принято господином Кульковым по собственному желанию. Исполнять обязанности главы Ейска назначили его заместителя Андрея Скачедуба.

Информация о том, что мэр города Валерий Кульков покидает свой пост, появилась в середине декабря 2020 года. Тогда сообщалось, что он уже обратился с заявлением о собственной отставке к совету депутатов городского поселения. «Я уже подал заявление об отставке в совет депутатов. Они рассмотрят его 25 декабря на внеочередной сессии. Дело в том, что 24 декабря мне исполняется 60 лет, из них 42 года— это мой рабочий стаж. Так что я просто решил уйти на заслуженный отдых»,— объяснил тогда свое решение чиновник.

Источник “Ъ-Кубань” в Ейске, знакомый с ситуацией, подтвердил, что господин Кульков действительно покинул пост по собственному желанию. «Решение с его стороны мудрое. Действительно, уже возраст, заработок у него хороший, не хочет рисковать, ведь должность главы— это наказание, а не почет. Законодательство устроено так, что если ты как глава стремишься к развитию своей территории, то очень легко оказаться под следствием, в частности за превышение полномочий. Надо лавировать, все время на грани, а Валерию Викторовичу это ни к чему. К тому же он ставленник Николая Долуды (бывший вице-губернатор Краснодарского края), который ушел в Москву, то есть основательного прикрытия в крае Валерий Викторович некоторым образом лишился»,— сказал собеседник “Ъ-Кубань”. Он добавил, что в Ейске много проблем и от нового главы потребуется прежде всего профессионализм. «Промышленности нет вообще. Инфраструктурная неразвитость. Вроде строим рыночную экономику, но советскими методами. Показуха— наше все. То есть методы надо применять нестандартные. К тому же сейчас все жестко, гайки закрутили, все прозрачно, через торги»,— отметил источник “Ъ-Кубань”.

Валерий Кульков родился 24 декабря 1960 года в Ейске. В 1985 году окончил Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт. Дополнительное образование получил в Кубанском государственном университете по специальности «экономист», долгое время руководил Ейским торговым домом. Работал инженером-технологом в Ейской конторе «Курортторг». С июля 2011 года господин Кульков исполнял полномочия заместителя главы администрации Ейского городского поселения, курируя вопросы финансов и собственности. В должности главы Ейска работал с 13 декабря 2011 года. На этом посту он сменил Александра Лащенкова.

Еще один источник “Ъ-Кубань”, близкий к городской администрации, сообщил, что имя преемника пока неизвестно. «Идет борьба кланов в том смысле, что выбирать будут того, у кого больше влияния в бизнес-кругах и так далее. Свое слово еще край не сказал. Тут надо вроде и местного, чтобы народ принял: варягов традиционно не любят, и в то же время не аффилированного как раз с местным бизнесом, да еще чтобы и профессионалом был»,— сказал источник “Ъ-Кубань”.

Политтехнолог, эксперт Центра политических исследований и технологий Юрий Янкин говорит, что Ейск в свое время занимал очень важное место в регионе наряду с Сочи. «После перестройки ситуация изменилась. Отток молодежи, упадок промышленности и еще ряд факторов вызвали стагнацию города. Сейчас перед новым главой будет стоять прежде всего решение коммунальных задач. Ему необходимо выйти на определенную мощность, чтобы за свой счет решать хотя бы текущие вопросы. Развивать промпроизводство, курортную сферу»,— сказал политтехнолог. Он добавил, что новому главе также придется вести диалог с лидерами оппозиции. «Ейский— один из самых оппозиционных районов. В нем очень развиты протестные настроения. Наибольшее влияние там имеют коммунисты, так что главе надо уметь соблюдать все интересы»,— заключил господин Янкин.

Мария Турбина