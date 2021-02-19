На кресло главы Ейска претендуют 11 кандидатов

Сегодня, 19 февраля 2021 года, завершился прием документов от кандидатов на пост главы Ейска. Всего известно об 11 претендентах, сообщает «Деловой Ейск». Выбирать главу будет конкурсная комиссия, состоящая из шести человек.

В числе кандидатов заместитель главы Щербиновского района по вопросам ЖКХ Юрий Филько, заместитель главы администрации Ейского района Александр Шабанов, экс-начальник транспортного отдела районной администрации Виталий Макарчук, депутат Горсовета Дмитрий Хижняк, начальник торгового отдела районной администрации Александр Филипьев, начальник управления муниципального контроля Денис Долгов, экс-заместитель главы администрации Ейского района Евгений Федосеев, а также Сергей Владимиров, Андрей Назаров и Петр Мусиянович. Первым документы подал депутат горсовета Александр Тихонов.

Как писал “Ъ-Кубань”, должность главы Ейска стала вакантной 25 декабря 2020 года, когда депутаты Ейского городского поселения единогласно проголосовали за досрочную отставку главы города Валерия Кулькова. Исполнять обязанности главы Ейска назначили его заместителя Андрея Скачедуба.

Наталья Решетняк