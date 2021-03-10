Прокуратура проверяет назначение сына крупного девелопера главой самарского минстроя

Генеральная прокуратура России проверяет обстоятельства назначения министром строительства Самарской области Евгения Чудаева — сына владельца одной из крупнейших строительных компаний региона ГК «Древо» Николая Чудаева.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил Евгения Чудаева на посту министра в декабре 2018 года вопреки требованиям 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Закон обязывает глав регионов предварительно утверждать кандидатуры глав региональных министерств с профильным федеральным министерством.

В феврале 2019 года Дмитрий Азаров попытался задним числом согласовать кандидатуру уже работающего министра, направив письмо (имеется в распоряжении “Ъ”) Владимиру Якушеву, возглавлявшему тогда федеральный Минстрой. Ни господин Якушев, ни нынешний министр Ирек Файзуллин не согласовали Евгения Чудаева в качестве главы областного минстроя.

По сведениям “Ъ”, это вызвано жесткой позицией ФСБ, которая усмотрела в назначении конфликт интересов. К такому же выводу ранее пришла прокуратура Самарской области, но, несмотря на это, господин Чудаев продолжает занимать свой пост.

За время его работы деятельность минстроя не раз вызывала критику со сторону местных депутатов. Регион не смог выполнить планы по вводу жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Темпы ввода многоквартирных домов с 2017 года упали на 58%, регион занял 77-е место в соответствующем федеральном рейтинге. Кроме того, работа минстроя вызвала интерес у следственного органа: региональное управление СКР расследует уголовное дело о служебном подлоге против заместителя министра строительства Самарской области Андрея Маслова. По версии следователей, он подделал отчет о готовности детских садов, построенных в рамках национального проекта «Демография».

Сабрина Самедова, Самара