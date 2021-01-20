Чиновниками заинтересовались не по-детски

Как стало известно „Ъ“, региональное управление Следственного комитета РФ в конце минувшего года начало расследовать уголовное дело о служебном подлоге против заместителя министра строительства Самарской области, руководителя департамента государственных услуг, проектной деятельности, территориального планирования и земельных ресурсов областного минстроя Андрея Маслова. По версии следователей, он подделал отчет о готовности детских садов, построенных в рамках национального проекта «Демография». В 2019 году правительство региона получило от Министерства просвещения РФ около 585 млн руб. для создания в Самарской области дополнительных ясельных мест. Опоздание с отчетностью о расходовании федеральных денег означало для чиновников возврат неиспользованной суммы в бюджет страны и штраф.

Против заместителя министра строительства Самарской области Евгения Чудаева — Андрея Маслова расследуется уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Как предполагает следствие, 14 февраля минувшего года господин Маслов подделал разрешение на ввод в эксплуатацию трех детских садов, построенных в рамках национального проекта «Демография». Для полной готовности объектов, как считают следователи, не хватало заключения государственной инспекции строительного надзора. Речь идет о новых детских садах, расположенных на ул. Ташкентской, 110 в Самаре, пер. НовоСадовом, 15 в поселке Смышляевка и в сельском поселении Черноречье (шестая очередь жилого комплекса «Южный город») Волжского района Самарской области. Для строительства новых дошкольных учреждений областное правительство в 2019 году получило от Министерства просвещения РФ 585 млн руб. По условиям соглашения, правительство Самарской области до 15 февраля 2020 года обязалось отчитаться, какие проекты удалось реализовать на полученные из федерального бюджета деньги. Нарушение срока означало для местных властей возврат средств в российский бюджет и штраф.

По данным источников „Ъ“, подобного рода документы подписываются самим министром строительства, однако 14 февраля Евгений Чудаев неожиданно отправился в командировку. Его полномочия делегировали другому замминистра — Анне Урусовой, однако в день подготовки отчета она ушла в отпуск. В итоге документ подписал Андрей Маслов, который позже стал главным подозреваемым по делу.

Господин Чудаев возглавил региональное министерство строительства в декабре 2018 года. Ранее Евгений Чудаев занимал должность генерального директора девелоперской компании «Древо», принадлежащей его отцу — Николаю Чудаеву. Одним их самых масштабных проектов «Древа» является «Южный город» — массовая жилая застройка на юге Самарской области. Замминистра Анна Урусова тоже в прошлом трудилась в компании Николая Чудаева. У общественных и надзорных организаций неоднократно возникал вопрос о возможном конфликте интересов в областном минстрое. Формально министру удалось уладить проблему — часть полномочий он передал другим представителям ведомства.

В прошлом году областное министерство строительства провалило реализацию в регионе другого национального проекта — «Жилье и городская среда» — в 2019 году в Самарской области построено 1,841 млн кв.м жилья вместо запланированных 1,986 млн кв.м. Плановый показатель на 2020 год оказался еще выше — 2,211 ­млн кв.м.

Как поясняют юристы, Андрею Маслову, если его вина будет доказана, грозит до двух лет лишения свободы. Как отмечает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, сами по себе действия чиновника вряд ли бы могли быть квалифицированы как преступные и в худшем случае повлекли бы административную или даже дисциплинарную ответственность, однако в данном случае у чиновника был определенный умысел, что стало поводом для уголовного дела. «Важно то, что детские сады строились на средства, предоставленные в виде трансфера из федерального бюджета, за которые потом нужно было отчитаться. Выходит, что заинтересованность должностного лица заключается в том, что он таким образом пытался создать видимость исполнения условий предоставления бюджетного трансфера, что, в свою очередь, позволило бы региону избежать возврата уже фактически израсходованных средств в федеральный бюджет»,— говорит юрист.

Управляющий партнер адвокатского бюро Fortis Вячеслав Земчихин допускает, что вины лично Андрея Маслова в сложившейся ситуации может и не быть. «Сам документ — разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — вряд ли составлялся Андреем Масловым. Подобные документы готовятся соответствующим специалистом департамента. При каких обстоятельствах происходила подготовка данного документа, Андрею Маслову могло быть и неизвестно. Не думаю, что он может помнить все объекты на территории области, тем более какие из них действительно готовы, а какие нет. Кроме того, отсутствие заключения стройнадзора в департаменте не говорит о его фактическом отсутствии — он мог находиться в стадии передачи из стройнадзора в департамент, в таком случае сведения, отраженные в разрешении, вовсе не являются подложными»,— отмечает Вячеслав Земчихин. Как добавляет юрист, для уголовного преследования должны присутствовать четкие и ясные ответы на все вопросы.

Как стало известно ранее, сотрудников самарского департамента образования заподозрили в злоупотреблении полномочиями вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ) из-за спешки с эксплуатацией детского сада на ул. Ташкентской, 110. По версии правоохранителей, запись в детсад началась до того, как здание было готово к эксплуатации. Глава департамента и заместитель главы города Елены Лапушкиной — Елена Чернега временно отстранена от должности. На текущей неделе ей предъявят обвинение.

Сабрина Самедова