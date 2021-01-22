Самарская область не расстроилась

Самарская области оказалась в конце рейтинга по динамике ввода в эксплуатацию нового жилья среди регионов РФ за 2020 год, по данным Росстата. В 2020 году в регионе появилось 1,4 млн кв.м жилья, что на 23% меньше, чем в 2019 году. В соответствующем рейтинге Минстроя РФ регион занял 77 место из 85 субъектов Федерации. План, и так ранее скорректированный в меньшую сторону, выполнен на 98%. По динамике прироста ввода жилья Самарскую область обошли все остальные регионы Поволжья. По вводу жилья на душу населения Самарская область уступает большинству регионов ПФО. По словам экспертов, причина в кадровой политике областных властей.

Минстрой РФ отчитался перед президентом Владимиром Путиным о ходе исполнения регионами национального проекта «Жилье и городская среда». Отчет ведомства оказался в распоряжении „Ъ“. Согласно документу, в Самарской области по итогам 2020 года сдано более 1,4 млн квадратных метров жилья — 98% от запланированных объемов в рамках национального проекта. На общий региональный показатель, как указано на сайте областного правительства, повлияло неисполнение планов в двух муниципалитетах — Самаре и Кинель-Черкасском районе. Изначально в прошлом году в регионе должно было появиться 2,2 млн новых квадратных метров жилья. Именно такие планы ставили перед Самарской областью Минстрой и президент РФ.Однако министр строительства Евгений Чудаев отметил, что выполнить такой план невозможно. Позже руководство страны снизило для Самарской области эту цифру до 1,5 млн. кв. м.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время совещания с главами муниципалитетов причиной невыполнения планов назвал пандемию COVID19. «Негативное влияние общемировых процессов, пандемии, конечно, есть. Это, в первую очередь, сказалось на покупательской способности населения, и не только в нашем регионе»,— сказал господин Азаров. При этом глава региона отметил, что во время ограничений строительная отрасль продолжала работать. Губернатор раскритиковал руководителей муниципалитетов за их «недостаточную погруженность в строительную отрасль, создание условий для ее развития на территории того или иного муниципального образования» и сотрудников городского департамента строительства, которые «не понимают важность задачи и свою персональную ответственность за достижение показателей». «Главы, которые будут так к этому относиться, будут уходить на другую работу»,— пригрозил Дмитрий Азаров.

По сравнению с 2019 годом, когда ввели 1,8 млн кв.м жилья из запланированных 1,9 млн кв.м, в минувшем году в регионе появилось на 23% меньше новых жилых площадей. По динамике строительства жилых домов Самарская область оказалась на 77 месте из 85ти в 2020 году, по данным Росстата. Ниже нее оказались такие регионы, как Ингушетия, Амурская область, КарачаевоЧеркессия или Тамбовская область. Остальные регионы Поволжья заняли более высокие строчки по сравнению с Самарской областью. По вводу жилья на душу населения в 2020 году (0,44 кв. м на человека. — „Ъ“) Самарская область уступает большинству регионов ПФО, включая Татарстан, Башкортостан, Ульяновскую, Саратовскую и Оренбургскую области.

Не помогло даже то, что для выполнения планов по вводу жилья Минстрой региона, судя по всему, прибегнул к так называемой дачной амнистии, когда частный дом оформляется в упрощенном порядке. Большая часть всех новых введенных квадратных метров в Самарской области — около 60% — приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Причем в других регионах ситуация обратная — больше половины построенного жилья — многоквартирные дома. В прошлом году, когда стало известно, что федеральные указания 2019 года не выполнены, ряд застройщиков связали срыв регионом федеральной программы с кадровой политикой регионального правительства. Дело в том, что Евгений Чудаев, назначенный министром строительства в 2018 году, является сыном Николая Чудаева, владельца одной из крупнейших в регионе девелоперских компаний — «Древо». Одним их самых масштабных проектов «Древа» является «Южный город» — массовая жилая застройка в Волжском районе Самарской области. У общественных и надзорных организаций неоднократно возникал вопрос о возможном конфликте интересов в областном минстрое. Формально министру удалось уладить проблему — часть полномочий он передал заместителям, некоторые из которых ранее также работали в «Древе».

В прошедшем году власти региона решили увеличить бюджетное финансирование «Южного города». Благодаря изменениям к закону «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетное финансирование жилого района (40 тыс. жителей) увеличено на 493 млн руб. Всего в 2020 году на развитие проекта отца министра строительства региона Евгения Чудаева выделили около 1,8 млрд руб. Столько же в общей сложности получили все остальные застройщики в регионе.

По мнению депутата, заместителя председателя комитета по строительству Самарской губернской думы Петра Караймана, в 2020 году причиной срыва реализации нацпроекта в области по-прежнему является кадровая политика правительства региона, а не ­пандемия.

«Я уже раньше говорил, моя позиция такова: все денежные потоки были перенаправлены на компанию отца министра строительства. Может быть, она не полностью освоила эти деньги или неправильно расставила приоритеты. Другие застройщики свернули из-за этого свои проекты здесь. Нужно правильно подбирать кадры. В этой области должны быть высококвалифицированные специалисты, а Евгений Чудаев привел с собой тех, кто работал с ним в „Древе“, когда он был там руководителем»,— считает депутат. Получить комментарий от минстроя „Ъ“ не удалось.

Евгений Чернов