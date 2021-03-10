В работе свалки «ОРБ Нижний» под Богородском выявили нарушения

По итогам внеплановой проверки Росприроднадзор обнаружил нарушения в работе крупнейшего полигона твердых бытовых отходов в Богородском районе, который эксплуатирует региональный оператор «ОРБ Нижний». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Проверку проводили по жалобам жителей соседних поселений – деревни Лазарево и села Лакша. Установлено, что на территории свалки складируют строительный мусор вне оборудованных площадок, пневматические автомобильные шины и покрышки, запрещенные к захоронению. Также на территории обнаружили емкость с нефтесодержащим отходом III класса опасности (умеренно опасные), что не соответствует лицензии «ОРБ Нижний».

«Кроме того, у инспекторов Росприроднадзора возникли вопросы относительно законности использования при обработке отходов мобильного измельчителя Doppstadt DW 3060 (необходимые документы компанией предоставлены не были), а также в части уровня профессиональной подготовки и квалификации сотрудников компании»,— сообщили в ведомстве.

По итогам проверки в отношении «ОРБ Нижний» составили протоколы по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. Ведомство постановило оштрафовать компанию на 100 тыс. руб., однако арбитражный суд Нижегородской области вынес решение о привлечение компании к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии») и назначении наказания в виде предупреждения. Решение в законную силу не вступило.

Анастасия Еремина