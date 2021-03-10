Сочи ужмется в квартирах

Запрет на строительство многоквартирных домов в Сочи ускорит и так рекордный рост цен на недвижимость. Ограничение должно вступить в силу 1 июля, после голосования местных депутатов, и продлиться оно может до двух лет, сообщил замглавы администрации Сочи Денис Юрковский. За это время власти должны разработать и утвердить генплан города, который поможет решить проблему нехватки социальных объектов. Но это сократит и предложение квартир на рынке, что еще сильнее разгонит цены. Насколько еще может подорожать недвижимость в Сочи? И можно ли на этом заработать? Расскажет Владислав Викторов.

Слишком активная застройка Сочи привела к тому, что там теперь не хватает ни поликлиник, ни детских садов, ни школ. За 10 лет в городе возвели свыше 4,5 млн кв. м жилья, и в основном строительство производилось точечно, а на некоторых участках, предназначенных для небольших частных домов, внезапно возникали многоэтажки. Теперь власти собираются взять тайм-аут и разработать единый план. Но ведь спрос никуда не делся, и застройщики быстро на него реагируют, отмечает президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева: «Не будут выдаваться новые разрешения на строительство, а те, которые уже выданы, будут использованы. По новостройкам каждые 10 дней идет поднятие цены за квадратный метр».

Ажиотажный спрос на недвижимость в Сочи возник во время пандемии. По данным ЦИАН, за 2020 год интерес к покупке объектов в городе и его окрестностях вырос на 85%. Теперь средняя цена квадратного метра в городе составляет 250 тыс. руб. Еще сильнее дорожают земельные участки, продолжает Юлия Усачева: «К примеру, в октябре мы покупали шесть квартир по стоимости 140 тыс. за квадратный метр, сегодня такие квартиры стоят 270 тыс. за “квадрат”. На земельные участки очень сильно выросли цены. Самые недорогие можно было купить за 150-250 тыс. за сотку, сегодня в том же самом месте — 600 тыс. за сотку. И это еще 30 минут на машине до моря ехать от них».

В Гильдии риэлторов Сочи не исключают, что только за весну недвижимость подорожает минимум на 30%. Похожую оценку по некоторым объектам дает и гендиректор компании Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская. По ее словам, только во вторник один застройщик дважды менял стоимость своих объектов. И если рассматривать покупку недвижимости в Сочи как инвестицию, то сейчас на этом можно выиграть как никогда, отмечает Татьяна Бурлаковская: «У нас люди берут ипотеку, пока ее одобряют, у них уже квартира выросла в цене. Если выбрать интересный объект, то сейчас можно заработать лучше, чем в любом другом городе. Нужно было подумать об этом полгода назад, но сейчас тоже можно зайти на рынок. По конкретным проектам мы можем прогнозировать рост цены на 20-40% однозначно».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, если еще в начале пандемии многие рассматривали покупку недвижимости в Сочи для себя, то за последние месяцы стало больше тех, кто таким образом инвестирует свои накопления. Но гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько обращает внимание, что до вступления в силу запрета на строительство остается 3,5 месяцев, и есть вероятность, что за это время застройщики смогу сохранить предложение на приемлемом уровне, что немного удержит цены.

«По итогам 2021 года можно будет ожидать увеличение средневзвешенной цены по рынку на четверть. Но нужно понимать, что ограничения на строительство новых объектов — это все-таки мера недолгосрочная. Можно ожидать, что изменения в генеральный план за год-полтора будут приняты, и рынок быстро восстановится. Особенно если до момента ввода в действие этого моратория какой-то объем проектов получит разрешение на строительство»,— полагает Володько.

Впрочем, с учетом нынешней стоимости квадратного метра не исключено, что очередной рост может естественным образом скорректировать спрос на жилье. Однако, как добавляют эксперты, Сочи — один из немногих регионов, где люди готовы покупать недвижимость по любым ценам.