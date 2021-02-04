Сочи стоит особняком

С середины 2020 года в Сочи наблюдается ажиотажный спрос на премиальные объекты недвижимости. Продажи элитных загородных особняков увеличились на 97%, а стоимость квадратного метра в некоторых жилых комплексах доходит до 1 млн руб. Риелторы заявляют о нехватке качественных объектов. Вместе с тем в Анапе элитное жилье никто не покупает, а на рынке недвижимости Геленджика и Новороссийска практически нет такого сегмента.

Пандемия коронавируса в целом совершила переворот на рынке недвижимости Черноморского побережья Кубани: летом 2020 года произошел стремительный рост продаж элитной недвижимости на берегу моря. По оценке агентства Golden Brown Group, спрос на дорогие особняки в Сочи вырос на 97% по сравнению с 2019 годом. Стоимость квадратного метра в ряде проектов бизнес-класса превысила московские показатели. Вместе с тем рынок недвижимости других черноморских городов — Анапы, Новороссийска и Геленджика — не замечает повышенного интереса высокобюджетных покупателей. К примеру, анапские риелторы отмечают, что вся элитка стоит, а основные клиенты — пенсионеры из регионов. В Новороссийске и Геленджике премиальные объекты можно пересчитать по пальцам.

По данным «Авито» на 3 февраля, самым дорогим объектом недвижимости Сочи стала частная резиденция площадью 1800 кв. м за 800 млн руб.; в Анапе — дом 470 кв. м стоимостью 85 млн руб.;в Геленджике — два дома в трех уровнях общей площадью 800 кв. м стоимостью 185 млн руб.; в Новороссийске — два дома по 360 кв. м на одном участке за 71 млн руб.

Генеральный директор агентства недвижимости Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская отмечает, что интерес к элитной недвижимости Сочи начал расти летом прошлого года. Жители страны из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений вынужденно отправились на отдых в Сочи и «разглядели» курорт. «Многие были здесь 15—20 лет назад и не имели представления о современном Сочи»,— рассказывает “Ъ-Кубань” собеседница.

Сегодня спрос на рынке недвижимости курорта заметно превышает предложение, самыми востребованными являются объекты рядом с Красной Поляной и Олимпийским парком. Последнее место выбирают семьи с детьми, так как на территории парка расположен лицей «Сириус». Есть запросы на дома с тремя или четырьмя спальнями в 15—20 минутах езды от выбранной школы и стоимостью около 40 млн руб. Пользуются спросом просторные квартиры.

Среди покупателей, по словам госпожи Бурлаковской, много жителей Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга: «Многие приобретают недвижимость в Сочи не как дом для летнего отдыха, а с целью переезда. Категория покупателей — состоявшиеся люди, которые имеют возможность работать или вести бизнес удаленно».

Однако есть и те, кто инвестирует. «Недвижимость сегодня рассматривают не как пассив, а как актив, который может приносить доход. Популярным стало направление сдачи собственности в апарт-отеле через управляющую компанию»,— говорит госпожа Бурлаковская.

Рассуждая о росте цен, руководитель агентства уверяет: ошибочно утверждать, что подорожали все объекты. По ее словам, увеличилась стоимость качественного жилья. «В Сочи отмечается большая конкуренция среди застройщиков, много проектов, которые не интересны покупателям, так как присутствуют неверные планировочные решения и пр. Такие объекты не покупают даже на фоне высокого спроса,— объясняет Татьяна Бурлаковская. — Мы ждем качественный продукт, которого не хватает. Даже люди с большим бюджетом лишены разнообразного выбора качественных объектов. Нам не хватает коттеджных поселков с однородной структурой, закрытой территорией».

Что касается стоимости элитной недвижимости, госпожа Бурлаковская отмечает, что в ряде проектов бизнес-класса цены на квадратный метр уже превышают московские. Есть жилой комплекс, где на старте стоимость «квадрата» заявлена более 1 млн руб.

В 2021 году эксперт рынка ожидает дальнейшего роста продаж на фоне развития Сочи как курорта мирового уровня.

В то время как в Сочи наблюдается ажиотажный спрос на премиальную недвижимость, элитная недвижимость в Анапе малоинтересна покупателям, рассказала “Ъ-Кубань” руководитель АН «Фортуна Юг» Анна Ченгина.

Стоимость особняков в Анапе с зимним садом и бассейном начинается от 70 млн руб., стоимость квадратного метра в ЖК бизнес-класса на первой линии — 120 тыс. руб. Однако основной интерес клиентов прикован к небольшим домам. «Дома по 80 млн руб. как стояли годами, так и стоят, а вот дешевые участки и дачи до 2 млн руб. практически скупили в 2020 году. Сегодня в Анапе основной покупатель — семейные пары пенсионного возраста, для которых Сочи — это дорого, а в Крыму они боятся приобретать жилье»,— отмечает госпожа Ченгина.

В Новороссийске и Геленджике как таковой элитной недвижимости нет, говорит генеральный директор АН «Капитал-Гарант» Татьяна Морозова.

«Под эту категорию попадает ЖК "Новосити", где квадратный метр стоит 90 тыс. руб., но застройщик уже давно продал там большинство квартир»,— говорит госпожа Морозова.

Наталья Решетняк