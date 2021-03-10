В Башкирии театры и кинозалы разрешили заполнять на 100%

Культурные и спортивные учреждения Башкирии вернутся к обычному формату работы, сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Радия Хабирова. Сегодня на заседании штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона господин Хаюиров предложил вновь на 100% заполнять зрителями театры, кинозалы и дома культуры, а также проводить без ограничений по заполнению зрительских мест соревнования республиканского и всероссийского уровня. При этом сохраняются требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции, санитарной обработке помещений.

Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями участники заседания решили продлить до 25 марта, учитывая рекомендации экспертов министерства здравоохранения Башкирии и регионального управления Роспотребнадзора.

Майя Иванова