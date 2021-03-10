Гострудинспекция завершила расследование гибели плотника в Уфе

Государственная трудовая инспекция Башкирии завершила расследование гибели в Уфе плотника ООО «Управляющая компания „Новиковка“», сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина погиб 10 января, упав с козырька подъезда многоэтажного дома на улице Менделеева во время очистки от снега.

По данным инспекции, на сотрудника управляющей компании неправомерно возложили работу, не предусмотренную трудовым договором, не оформили наряд-допуск на выполнение работ на высоте, не провели инструктаж по охране труда и обучению безопасным методам работы на высоте, не обеспечили работника средствами индивидуальной защиты от падения с высоты.

В отношении работодателя возбуждены административные производства, материалы расследования направлены в следственные органы, отметили в гострудинспекции.

ООО УК «Новиковка», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2014 года. Компания принадлежит Александру Байкову. Численность работников ООО 30 человек. Выручка предприятия в 2019 году составила 41,41 млн руб., чистая прибыль — 3 тыс. руб.

Майя Иванова