Предприятия Башкирии в 2020 году оштрафованы на 1 млн рублей за загрязнение воздуха

В прошлом году Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора в ходе 202 выездных проверок выявило 108 нарушений природоохранного законодательства. К административной ответственности за загрязнение атмосферного воздуха привлечены 59 юрлиц, среди них — ПАО АНК «Башнефть», АО «Башкирская содовая компания», ООО «Газпром нефтехим Салават», сообщил на заседании профильного комитета Курултая исполняющий обязанности руководителя управления Роман Болотов. Общий размер наложенных штрафов составил 1 млн руб.

«Административные штрафы для таких гигантов, конечно, незначительны»,— признал Роман Болотов.

По информации министерства экологии республики, Башкирия занимает седьмое место в стране по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Наибольший вклад — 62% — дают нефтехимические комплексы.

Влада Шипилова