В Елабуге выпустили пилотную партию автомобилей Aurus Senat

На елабужском заводе выпустили пилотную партию машин премиум-класса Aurus Senat. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли страны.

Отмечается, что в данный момент автомобили проходят тесты в НАМИ. При этом для продажи эти машины не предназначены. «Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода», — отметили в ведомстве.

Начало серийного производства машин премиум-класса Aurus Senat запланировано на первый квартал текущего года. В мае их передадут первым клиентам. Цена автомобиля в базовой комплектации составляет 18 млн руб. В рамках первой серийной партии планируют представить машины только с высоким уровнем опционального исполнения. Их цена достигнет 22 млн руб.

"Ъ-Казань"