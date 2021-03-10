Разработан законопроект о пределе стоимости техосмотра в России

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о введении базовой стоимости проведения техосмотра в России, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. Также документом будут установлены верхние и нижние пределы его стоимости.

«В целях формирования взвешенного, экономически обоснованного тарифа за оказание услуг по техническому осмотру во всех регионах Российской Федерации законопроектом изменяется порядок его формирования. Вводится базовый размер платы и ценовые пределы за проведение технического осмотра»,— говорится в пояснительной записке. Как отмечается, проект будет направлен для получения отзыва в Росаккредитацию сегодня, 10 марта.

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти в сфере технического осмотра предлагается отнести утверждение методик расчета базового размера платы и ценовых пределов стоимости техосмотра, а также правил их применения. Сейчас предельная стоимость должна обеспечивать «возмещение экономически обоснованных и документально подтвержденных расходов на проведение технического осмотра и получение прибыли, необходимой для развития и финансирования расходов на проведение технического осмотра».

Кроме того, господин Кутепов предлагает передать полномочия по аккредитации операторов техосмотра, а также ведению соответствующего реестра операторов от Российского союза автостраховщиков Федеральной службе по аккредитации. Росаккредитации предлагается передать полномочия по осуществлению контроля за деятельностью операторов технического осмотра.

Напомним, 1 марта в России стартовала реформа рынка техосмотра, призванная исключить практику покупки автовладельцами документа о прохождении ТО. Однако уже в первый день работы по новым правилам участники рынка столкнулись с серьезными проблемами.

Подробности — в материале “Ъ” «Техосмотр встал по техническим причинам».