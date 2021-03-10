Главные новости к утру 10 марта

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон сфокусирован на предотвращении завершения «Северного потока-2». Официальный представитель Нед Прайс не стал комментировать обращение республиканцев, которые потребовали от госсекретаря объяснить отсутствие новых санкций против строительства газопровода. О ходе строительства
В Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по делу аудитора Счетной палаты Михаила Меня, выяснил “Ъ”. В апреле по нему истекает срок давности. Подробнее
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что масочный режим и ограничения по массовым мероприятиям, возможно, будут действовать и после весны. При этом, по его словам, все остальные меры власти отменят до лета. Об отмене ограничений
Ковидизм в отдельно взятой стране
Как Россия прожила год с коронавирусом
40 правозащитных организаций призвали ООН осудить преследование Любови Соболь. Они направили заявление генсеку ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет. О деле против госпожи Соболь
Латвия откроет авиасообщение с Россией и другими странами с 17 марта. Власти объяснили это тем, что Эстония и Литва разрешают перелеты в третьи страны и что жители Латвии используют эти государства как транзитные. В России Латвия не входит в список стран, с которыми возобновлено авиасообщение.
Основатели «Лайфхакера» продали издание ЗПИФ «Кибертех», узнал “Ъ”. Среди его бенефициаров — владельцы инвесткомпании «Велес Капитал» Дмитрий Бугаенко и Алексей Гнедовский. Участники рынка оценивают «Лайфхакер» в 80–342 млн руб. О сделке
На заводе в Елабуге выпущена пилотная партия автомобилей Aurus. Они не предназначены для продажи. Сейчас машины проходят испытания.
Украина заявила о готовности плана по урегулированию в Донбассе. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что он был предложен Францией и Германией, доработан Украиной и теперь ждет одобрения России. О ситуации в Донбассе
«Боруссия» и «Порту» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» и «Севилья» выбыли на 1/8 финала. О матчах
О предстоящих 10 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.