Главные новости к утру 10 марта

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон сфокусирован на предотвращении завершения «Северного потока-2». Официальный представитель Нед Прайс не стал комментировать обращение республиканцев, которые потребовали от госсекретаря объяснить отсутствие новых санкций против строительства газопровода. О ходе строительства

В Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по делу аудитора Счетной палаты Михаила Меня, выяснил “Ъ”. В апреле по нему истекает срок давности. Подробнее

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что масочный режим и ограничения по массовым мероприятиям, возможно, будут действовать и после весны. При этом, по его словам, все остальные меры власти отменят до лета. Об отмене ограничений

40 правозащитных организаций призвали ООН осудить преследование Любови Соболь. Они направили заявление генсеку ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет. О деле против госпожи Соболь

Латвия откроет авиасообщение с Россией и другими странами с 17 марта. Власти объяснили это тем, что Эстония и Литва разрешают перелеты в третьи страны и что жители Латвии используют эти государства как транзитные. В России Латвия не входит в список стран, с которыми возобновлено авиасообщение.

Основатели «Лайфхакера» продали издание ЗПИФ «Кибертех», узнал “Ъ”. Среди его бенефициаров — владельцы инвесткомпании «Велес Капитал» Дмитрий Бугаенко и Алексей Гнедовский. Участники рынка оценивают «Лайфхакер» в 80–342 млн руб. О сделке

На заводе в Елабуге выпущена пилотная партия автомобилей Aurus. Они не предназначены для продажи. Сейчас машины проходят испытания.

Украина заявила о готовности плана по урегулированию в Донбассе. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что он был предложен Францией и Германией, доработан Украиной и теперь ждет одобрения России. О ситуации в Донбассе

«Боруссия» и «Порту» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» и «Севилья» выбыли на 1/8 финала. О матчах

О предстоящих 10 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.