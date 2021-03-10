«Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты германской «Боруссии» сыграли вничью с испанской «Севильей» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2.

Голы забили: Эрлинг Холанд (35, 54, с пенальти) — Юссеф Эн-Несири (68, с пенальти, 90+6).

Общий счет двух матчей — 5:4 в пользу «Боруссии». Первая игра завершилась победой германского клуба — 3:2. «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» проиграл «Ювентусу», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянского клуба.

Подробнее о матчах — в материале “Ъ” «Португолия в Турине».