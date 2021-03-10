Главные анонсы 10 марта

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Основной темой станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступит профильный министр Алексей Чекунков.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в онлайн-формате примут участие в церемонии заливки бетона в фундамент третьего энергоблока турецкой АЭС «Аккую».

В Дохе запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В Перовском районном суде Москвы состоится выездное заседание мирового суда, на котором будет рассмотрено по существу дело юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) Любови Соболь, обвиняемой в незаконном проникновении в жилище. Подробнее

В Европе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов UEFA «Ливерпуль»—«РБ Лейпциг» и ПСЖ—«Барселона».