«Лайфхакер» сменил страницу

Основатели интернет-портала «Лайфхакер» Сергей Булаев и Олег Недерев продали издание ЗПИФ «Кибертех», узнал “Ъ”. Среди его бенефициаров — владельцы инвесткомпании «Велес Капитал» Дмитрий Бугаенко и Алексей Гнедовский. Участники рынка оценивают «Лайфхакер» в 80–342 млн руб., исходя из финансовых показателей 2019 года. Эта сделка, как и недавняя продажа Sports.ru, в глазах экспертов выглядит началом тенденции перехода независимых интернет-медиа к холдингам и экосистемам.

Зарегистрированное в Ульяновске ООО «Буферная бухта», управляющее интернет-порталом «Лайфхакер», сменило владельцев, обнаружил “Ъ” в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Основатели портала Сергей Булаев и Олег Недерев еще в ноябре 2020 года продали свои доли ЗПИФ «Кибертех», который получил 100% издания. «Это полноценная покупка долей, все предыдущие владельцы вышли из компании»,— пояснил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. Господа Булаев и Недерев, а также издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь отказались от комментариев.

«Кибертех», по данным «СПАРК-Интерфакс», управляется компанией ООО «Велес Траст», среди бенефициаров фонда — управляющий партнер инвесткомпании «Велес Капитал» Дмитрий Бугаенко и ее совладелец Алексей Гнедовский. В «Велес Трасте» не ответили на запрос “Ъ”, с Дмитрием Бугаенко связаться не удалось, господин Гнедовский не ответил на запрос “Ъ”.

«Лайфхакер» был основан в 2008 году, исходно был посвящен информационным технологиям и программированию. Но в 2014 году сайт изменил концепцию и стал ориентироваться на широкую аудиторию. Сейчас «Лайфхакер» позиционирует себя как издание о том, как «сделать жизнь проще», лицензии СМИ у него нет. Издание продает баннерную, а также нативную рекламу, в том числе в подкастах.

Выручка ООО «Буферная бухта», согласно данным Kartoteka.ru, в 2019 году составляла 137 млн руб., чистая прибыль — 21 млн руб. По данным Mediascope, месячная аудитория «Лайфхакера» в декабре 2020 года составляла 4,8 млн человек (учитывались пользователи из России старше 12 лет, которые заходили на веб- и мобильную версии сайта).

Стоимость сделки, по оценке одного из участников рынка, могла составить около 80 млн руб., или четырехкратный размер годовой прибыли. Другой профильный топ-менеджер говорит, что мультипликатор оценки для изданий такого уровня составляет до 2–2,5 годовых выручки, то есть максимум 342 млн руб., исходя из финансовых показателей 2019 года.

Алексей Пономарь останется издателем проекта после смены владельцев, утверждает один из собеседников “Ъ”. В феврале у проекта сменился главный редактор: Полину Накрайникову сменила Оксана Запевалова. Госпожа Накрайникова заявила “Ъ”, что ее уход из проекта не связан со сменой владельцев, отказавшись от других комментариев.

Продажа «Лайфхакера» — позитивный сигнал, считает один из топ-менеджеров медиарынка. «После многих лет застоя снова растет число сделок»,— говорит он. Недавно инвестфонд основателя компании Faberlic Алексея Нечаева выкупил 100% акций у основателей Sports.ru (см. “Ъ” от 26 февраля). Sports.ru и «Лайфхакер» — одни из самых заметных независимых изданий, которые до сих пор не входили в крупные холдинги. Тот факт, что они были проданы примерно в одно время, выглядит показательным, полагает другой источник на рынке. Возможно, добавляет он, в обоих случаях миноритарии увидели потолок развития медиа вне контура большой экосистемы или просто решили выйти «на взлете».

Основатель проекта N+1 Андрей Коняев согласен, что сделка могла быть инициирована самими основателями проекта. У любого инвестора на медиарынке, говорит он, «рано или поздно кончается терпение» — этот бизнес требует больших вложений при низкой маржинальности.

Валерия Лебедева, Дмитрий Шестоперов