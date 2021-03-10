«Порту» проиграл «Ювентусу» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» обыграли португальский «Порту» во втором матче 1/8 Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Турине, завершилась со счетом 3:2. По общему счету двух матчей «Порту» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Голы забили: Федерико Кьеза (49, 63), Адриан Рабьо (117) — Сержиу Оливейра (19, с пенальти, 115). На 54 минуте матча с поля удалили нападающего «Порту» Мехди Тареми.

Общий счет двух матчей — 4:4. У «Порту» больше голов, забитых на чужом поле. В прошлой игре «Ювентус» на выезде проиграл «Порту» со счетом 1:2.

В другом матче германская «Боруссия» сыграла вничью с испанской «Севильей». Матч завершился со счетом 2:2 (общий счет 5:4 в пользу немецкого клуба). «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Подробнее о матчах — в материале “Ъ” «Португолия в Турине».