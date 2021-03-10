Петр Авен купил в центре Риги здание для музея русского и латышского искусства

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен сообщил, что создает в Риге музей русского и латышского искусства, его комментарий приводят местные СМИ. По их данным, он купил для этого здание в центре города — на ул. Валдемара, 19. Музей будет основан на коллекциях банкира.

«Я уже несколько лет думаю о создании музея русского и латышского искусства в Риге. <…> Латвия — родина моего деда, моя семья проводит здесь много времени, и я надеюсь, что задуманный музей, его постоянная экспозиция и выставки внесут значимый вклад в латвийскую культурную жизнь»,— говорится в комментарии господина Авена (цитата по Delfi). Он надеется, что музей сделает Латвию «более узнаваемой в мире, повысит туристический интерес». «Я рад, что нашел подходящее здание для своих коллекций, и мы скоро начнем работу над дизайном музея»,— добавил банкир.

В музее будут представлены личные коллекции банкира. Ему принадлежат крупнейшие в мире частные коллекции русского изобразительного искусства и советского агитационного фарфора, передает Delfi. Как пишет Jauns.lv, у него также есть коллекции латышского фарфора, керамики и живописи.