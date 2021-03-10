Детей отлучают от интернета

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец считает необходимым запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. С предложением инициировать законопроект о возрастном цензе для регистрации аккаунтов чиновница вчера выступила на заседании комитета Госсовета. Она посетовала, что через соцсети детей вовлекают в протесты и «деструктив». Депутаты республики пока не готовы вносить такой документ, но соглашаются, что интернет может быть опасным: там «можно узнать, как убить себя». Эксперты считают такие ограничения излишними, поскольку у родителей уже есть способы контроля контента, который смотрят их дети, а покупка сим-карты в России и так возможна только по паспорту.



О необходимости ввести возрастной ценз для регистрации аккаунтов в социальных сетях Ирина Волынец заявила на заседании комитета Госсовета Татарстана по социальной политике, где выступала с докладом о работе уполномоченного по правам ребенка в республике (эту должность госпожа Волынец занимает с осени прошлого года). Она объяснила свою инициативу «распространением в молодежной среде контента, направленного на манипуляцию», а также «вовлечением несовершеннолетних в незаконные протестные мероприятия».

В беседе с „Ъ“ госпожа Волынец разъяснила, что предлагает полностью запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет (или даже до 16 лет), а после этого возраста и до 18 лет — заводить аккаунты только с согласия родителей. «В других странах есть практика, что дети не могут заводить аккаунты в соцсетях до 14 лет. До этого возраста соцсети, скорее, деструктивная практика, чем положительная»,— сказал чиновница. По ее словам, «родители не всегда могут проконтролировать, чем занимаются дети». «Поэтому дети часто предоставлены сами себе и воспитываются, к сожалению, социальными сетями и теми взрослыми, которые с помощью технологий манипулируют детьми»,— указала госпожа Волынец.

Детский омбудсмен добавила, что у нее нет полномочий внести такой законопроект в республиканский парламент. Вместе с тем ее предложение будет внесено в отчет, с которым она выступит перед депутатами 18 марта. Она считает, что Госсовет может инициировать подобный проект и затем направить его в Госдуму России. Ирина Волынец отметила, что в феврале с таким предложением она уже выступала на слушаниях в Общественной палате России «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в соцсетях».

Ранее обратить внимание на то, как на молодежь влияют интернет-сообщества, призывал чиновников президент Татарстана Рустам Минниханов. «В центре внимания должно находиться интернет-пространство, где продолжают действовать разного рода радикальные группы»,— давал он указания на заседании коллегии МВД по Татарстану после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Господин Минниханов указывал, что через интернет подростков могут склонить как к правонарушениям, так и к «протестным действиям». Напомним также, что в конце прошлого года в СМИ обсуждался документ мэрии Набережных Челнов, согласно которому директора школ должны были выяснить число учеников, подписанных на «деструктивные» группы в социальной сети «Вконтакте».

В 2017 году с инициативой регулирования социальных сетей выступал депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия). Его законопроект подразумевал, что зарегистрироваться в соцсетях можно будет только по паспорту (соответственно, одному пользователю запрещалось иметь больше одного аккаунта) и только после 14 лет. Глава Роскомнадзора Александр Жаров тогда говорил, что запретить детям пользоваться соцсетями «невозможно»: по его словам, в таких ограничениях «не просто нет необходимости, а даже думать об этом не надо». Позднее Виталий Милонов также предлагал, чтобы подростков до 14 лет в социальных сетях регистрировали только родители. Однако эти законопроекты приняты не были.

В Госсовете Татарстана к предложению Ирины Волынец отнеслись с осторожностью: опрошенные „Ъ“ депутаты оказались не готовы вносить такой законопроект. «Этот вопрос сегодня архиважный. Я согласна с тем, что по нему необходимо принимать решения»,— сказала „Ъ“ вице-спикер и руководитель объединения депутатов-женщин «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова («Единая Россия»). Вместе с тем она считает, что прежде необходимо «более детально посмотреть эти предложения». Дозвониться до председателя комитета по социальной политике Светланы Захаровой («Единая Россия») „Ъ“ вчера не удалось.

Глава фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов к инициативе отнесся неоднозначно. С одной стороны, он отметил, что подобные «ограничения несут ограничения прав человека» и «интернет — ключ к изучению и познаниям». С другой стороны, он указал, что «идет информационная война» и «через интернет можно узнать, как убить себя», а потому считает определенные ограничения допустимыми. «В определенной мере я могу это мнение (Ирины Волынец.— „Ъ“) поддержать»,— сказал „Ъ“ господин Миргалимов.

«Аргументация таких предложений понятна. Тут и детская порнография, и все что хочешь: экстремизм, терроризм»,— говорит руководитель Центра цифровых прав, адвокат Саркис Дарбинян, однако он отмечает, что в России по факту и так «интернет предоставляется по паспорту». «Регистрация в социальных сетях привязана к номеру. А мобильный номер может получить любой гражданин, имеющий паспорт, в том числе ребенок с 14 лет. Но родители при подписании договора обслуживания должны дать свое согласие на оказание услуг несовершеннолетнему»,— объясняет он.

При этом господин Дарбинян отмечает, что многие иностранные компании в интернете не имеют возможности верифицировать пользователей по паспорту, а контент многих сетей (в том числе TikTok) можно просматривать без регистрации. Эксперт добавляет, что «родители сами должны контролировать использование контента детьми», в том числе через ограничение пользования тем или иным приложением по времени (такая функция доступна в смартфонах). «Воспитанием детей должны заниматься родители, а не государственные органы. Здесь ограничение прав родителей и детей излишне»,— заключил Саркис Дарбинян.

Кирилл Антонов