КГБ Белоруссии заявил о предотвращении терактов против чиновников

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о предотвращении терактов против чиновников страны и объектов госведомств. По его словам, атаки грозили гибелью большого количества людей. О подготовке теракта, «объектом воздействия» которого могли стать члены руководства страны и их семьи, господин Тертель говорил в феврале.

«Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живем. И мы принимаем соответствующие меры»,— заявил господин Тертель в интервью телеканалу «Беларусь 1» (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Тертеля, белорусские спецслужбы задержали организованную преступную группу, которая готовила теракты в стране, и нашли тайники со взрывчаткой. «Тротил исчисляется десятками килограммов»,— сказал он.

Господин Тертель ранее говорил, что планировавшие теракты в Белоруссии люди «готовы на все». Помимо него о подготовке терактов в стране в конце прошлого года говорил белорусский президент Александр Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать из-за рубежа.