КГБ Белоруссии сообщил о подготовке терактов в республике

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что спецслужбы республики узнали о подготовке в стране терактов людьми, которые «готовы на все». Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о возможных терактах в России во время уличных протестов.

«Мы располагаем достоверной информацией о намерениях по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны»,— сказал господин Тертель на Всебелорусском народном собрании в Минске (цитата по БелТа). Он добавил, что эти лица «готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей».

Господин Тертель заявил, что, согласно полученной информации, «объектами воздействия» преступников могли стать члены руководства страны и их семьи. Однако, по его словам, спецслужбы Белоруссии знают о планах подбора конкретных исполнителей, о разрабатываемых механизмах совершения преступлений и об источниках финансирования террористов. Глава КГБ сообщил, что уже задержаны несколько человек, планировавших теракты.

Ранее сегодня российские госагентства сообщили, что террористы готовят теракты в разных городах страны, планируя устроить их во время уличных протестов. Напомним, 23, 31 января и 2 февраля в РФ прошли протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Новая акция запланирована на 14 февраля.

В Белоруссии протестная активность продолжается с президентских выборов в августе. Белорусский президент Александр Лукашенко предположил, что некие внешние силы могут «синхронизировать протесты» в республике и России.

В августе, на фоне протестов в Белоруссии, господин Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщал “Ъ”, стороны обсуждают возможность новой встречи 22 или 25 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт подготовки встречи, но отметил, что ее повестка еще не определена.

Подробнее о готовящейся встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».