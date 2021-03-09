Цены на бензин на московских АЗС растут 12 недель подряд

Средние цены на бензин на АЗС Москвы растут двенадцать недель подряд, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА). За период с 1 по 9 марта сильнее всего подорожал бензин Аи-98 — на 10 коп., до 55,83 руб. за литр.

Бензин марок Аи-92 и Аи-95 подорожал на 8 коп., до 44,74 и 49,33 руб. за литр соответственно. Дизельное топливо растет в цене восемь недель подряд. Его цена за период с 1 по 9 марта выросла на 5 коп., до 48,94 руб. за литр.

Ранее сегодня, 9 марта, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, в том числе на бензин и дизель. При возникновении рисков существенного подорожания товаров министерства и ведомства должны будут представить правительству предложения по сдерживанию цен.

Подробнее о ценах — в материале “Ъ” «Бензин увязался за нефтью».