Постпред: ОЗХО выставила России неприемлемые условия взаимодействия по ситуации с Навальным

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выставила российской стороне совершенно неприемлемые условия взаимодействия по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Во время выступления на 96-й сессии исполнительного совета организации он напомнил, что Россия обратилась к техническому секретариату ОЗХО с просьбой об оказании технического содействия. «В запросе были четко сформулированы основные задачи и параметры ожидаемой помощи, что позволило бы прояснить ситуацию. В ответ техсекретариат выставил совершенно неприемлемые условия взаимодействия, несмотря на то, что определение модальностей содействия — прерогатива запрашивающего государства-участника»,— сказал Александр Шульгин (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что предложение о поездке в Россию экспертов ОЗХО для расследования ситуации с Алексеем Навальным потеряло актуальность. «Российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что, с учетом неконструктивного подхода технического секретариата, оно утратило актуальность. Последний, видимо, продолжает выполнять чьи-то политические установки в рамках развернутой вокруг ситуации с Навальным евроатлантическими союзниками оголтелой антироссийской кампании».

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время рейса из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, позже политика перевезли для лечения в Берлин. Отдел расследований ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel пришли к выводу, что к предполагаемому отравлению причастна ФСБ. В Кремле это отрицают.

Немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что господин Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», это подтвердила ОЗХО. Россия это отрицает.

После лечения 17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Москву, где его задержали прямо в аэропорту Шереметьево. Через две недели суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на два года и восемь месяцев реального. В России прошли три акции протеста в поддержку политика. 2 марта США и ЕС объявили о санкциях против России из-за ситуации вокруг политика.

Подробности — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».