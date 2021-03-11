Квазикэш за свой счет

Исходя из последних данных ЦБ, на каждого россиянина, включая пенсионеров и детей, приходится в среднем две банковские карты. Причем 86% их — дебетовые, на которых граждане размещают собственные средства.

Как правило, с такими картами все просто: положил средства или получил зарплату — и тратишь. В отличие от кредиток, при оплате товаров или услуг комиссии при платежах такими картами с держателей обычно не взимаются вне зависимости от вида операций, как и при снятии наличных в собственной сети.

Однако из любого общего правила есть вполне легальные исключения. Например, Альфа-банк, установивший комиссии в размере 199 руб. за проведение по дебетовым картам квазикэш-операций. Как следует из самого названия, это платежи в адрес сервисов, которые позволяют вывести деньги в наличные (перевод на электронный кошелек, оплата дорожных чеков, покупка лотерейных билетов, переводы в букмекерские конторы и др.). В случае с кредитками такие операции часто приравниваются к снятию наличных со всеми вытекающими последствиями, в том числе в виде комиссий.

А вот с историями, когда комиссию за квазикэш берут с держателей дебетовых карт, лично я столкнулась впервые, когда на banki.ru появилось несколько жалоб на списание комиссий за квазикэш-операции именно по дебетовым картам Альфа-банка. «Карточка дебетовая, и на ней лежит кэш. Понятие "квазикэш" мне непонятно»,— сетует один из клиентов банка. «Не буду говорить о том, что никакого предупреждения не было — ни до списания, ни во время, ни после»,— негодует другой. Но банк подстраховался и своевременно изменил тарифы обслуживания карт: данные о комиссиях за квазикэш по дебетовым картам можно найти, правда, на сайте банка. Но не каждый клиент «заплывает так далеко».

И ведь к банку не придерешься. Как сообщили в ЦБ, этот вопрос находится в области гражданско-правовых отношений банка и клиента, в которые Банк России не вмешивается. Юристы сходятся во мнении, что оспорить такие комиссии не удастся, хотя и признают, что, имея несколько карт, запомнить, за что можно, а за что нельзя платить каждой из них без комиссии, проблематично. Эта информация должна быть представлена наглядно, но такой нормы в законодательстве нет — этакий «регулятивный пробел».

В Альфа-банке сообщили, что заинтересованы в том, чтобы клиенты пользовались картами для покупок в магазинах. Нужно снять наличные — всегда можно без всякой комиссии воспользоваться одним из банкоматов сети банка и его партнеров. Вот и стимулирует банк рублем «правильную» платежную активность клиентов.