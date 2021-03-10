Глобальная экономика оправляется от пандемии быстрее ожиданий

Рост мировой экономики в ближайшие годы будет большим, чем предполагалось, говорится в обновленном макропрогнозе ОЭСР,— мир быстрее, чем ожидалось, справляется с пандемией. Улучшению прогнозов способствовали вакцинация, новые пакеты бюджетной поддержки и общее повышение эффективности борьбы с пандемией, из-за чего рост мировой экономики может ускориться до 5,6% (на 1,4 процентного пункта больше, чем ожидалось в декабре) в 2021 году и до 4% (на 0,3 п. п. больше) в 2022 году. Пандемический спад (3,5% в 2020 году) будет преодолен уже к середине этого года. Прогноз ОЭСР сопоставим с оценкой МВФ — это рост на 5,5% в этом году и на 4,2% в следующем.

В США принятие нового фискального пакета и ускорение вакцинации повысят темпы роста на 3,3 п. п. в этом году — до 6,5%, и на 0,5 п. п. в 2022 году — до 4% (в 2020 году — спад на 3,5%). В зоне евро после спада на 6,8% в этом году экономика вырастет на 3,9% (плюс 0,3 п. п.), в 2022-м — на 3,8% (плюс 0,5 п. п.), в том числе в Германии в этом году рост составит 3%, во Франции — 5,9%, в Италии — 4,1%, в Испании — 5,7%. ВВП Великобритании вырастет на 5,1%. Среди развивающихся стран самые высокие темпы восстановления будут у Индии —12,6% (после спада на 7,6%), а также у Китая — 7,8% (рост в 2020 году на 2,3%). ВВП Турции вырастет на 5,9% (рост на 1,8%), Мексики — на 4,5% (спад на 8,5%), Бразилии — на 3,7% (спад на 4,4%), ЮАР — на 3% (спад на 7,2%). Российская же экономика после спада на 3,6% вырастет на 2,7% в 2021 году (оценка, в отличие от большинства, снижена на 0,1 п. п., в МВФ ждут роста на 3%), а в 2022 году — на 2,6% (плюс 0,4 п. п.). Минэкономики ждет роста ВВП РФ в 2021 году на 3,3%, ЦБ — в диапазоне 3–4%.

При улучшении прогнозов в ОЭСР отмечают усиление расхождений между отдельными отраслями и странами — так, при быстром росте промпроизводства и восстановлении мировой торговли товарами сохраняются ограничения в секторе услуг. Кроме рекомендаций воздержаться от сворачивания бюджетной поддержки и мягкой монетарной политики, в ОЭСР указывают и на риски финансового рынка: рост доходности по гособлигациям США может привести к оттоку капитала из развивающихся стран.

Татьяна Едовина