«Сафмар» хочет продать 13,5% акций «М.Видео» в ходе SPO

Группа «Сафмар», которой принадлежит 73,5% акций ритейлера «М.Видео», хочет продать 13,5% акционерного капитала компании в рамках SPO (повторного публичного размещения акций). Ранее источник “Ъ” говорил о планах «М.Видео» провести SPO, объем которого может составить 20–25%.

«С учетом акций, принадлежащих продающему акционеру, группа "Сафмар" в настоящее время владеет 132 млн 140 тыс. 111 обыкновенными акциями компании, что составляет 73,5% акционерного капитала компании. Ожидается, что после завершения предложения продающим акционером совокупная доля группы "Сафмар" в акционерном капитале компании составит приблизительно 60% (при условии размещения всех продаваемых акций)»,— говорится в сообщении «М.Видео». SPO проведет компания Ericaria Holdings Ltd., оно будет включать до 24 млн 279 тыс. 174 обыкновенных акций компании, что составляет 13,5% акционерного капитала.

«М.Видео-Эльдорадо» — крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники. Его рыночная доля по итогам 2019 года составляла примерно 26%. Помимо Ericaria Holdings акционерами компании является немецкая Ceconomy (15%, также владеет сетями Media Markt и Saturn), а также подконтрольная «М.Видео» компания МВМ (1,1%). Около 10% акций находятся в свободном обращении.

Как «Сафмар финансовые инвестиции» приобрел 10% акций «М.Видео»,— в материале “Ъ” «"М.Видео" передали со скидкой».