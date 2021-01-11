«М.Видео» передали со скидкой

Дисконт к биржевым котировкам по сделке по 10% акций ритейлера «М.Видео» между двумя структурами семьи Гуцериевых мог составить почти 30%. Средства на покупку предоставили «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) и ВТБ. Скидка может быть связана с тем, что продать в рынок такой большой пакет сложно. Но обычно в таких случаях дисконт значительно меньше, уточняют эксперты. По их мнению, могли возникнуть трудности с финансированием сделки.

Сделка по покупке кипрской Weridge Investments, входящей в холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ), почти 18 млн акций «М.Видео» (или 10%) у кипрского офшора Ericaria Holdings, также принадлежащего Гуцериевым (см. “Ъ” от 15 декабря 2020 года), могла пройти по цене чуть более 500 руб. за акцию. Это следует из материалов к внеочередному собранию акционеров (ВОСА) холдинга (с ними ознакомился “Ъ”).

На середину прошлого года, согласно отчету оценщика СФИ (с ним также ознакомился “Ъ”), на балансе Weridge Investments было всего 24,6 млн руб. денежных средств и их эквивалентов. Вместе с тем офшор, который ранее выступал оператором программы обратного выкупа (buy back) акций материнской компании (см. “Ъ” от 10 сентября 2019 года), получил кредит от СФИ в размере 4,4 млрд руб., а также от ВТБ на 4,6 млрд руб. Других крупных поступлений денежных средств (например, дивидендов СФИ или других кредитов) на балансе Weridge Investments не было. Исходя из полученных заемных средств цена покупки акций могла составить около 0,5 тыс. руб. за штуку. «Расчетная цена близка к действительной»,— говорит источник, знакомый с условиями сделки. В СФИ не ответили “Ъ”.

«М.Видео-Эльдорадо» — крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники. Его рыночная доля по итогам 2019 года составляла около 26%. Помимо Weridge Investments и Ericaria Holdings, у которого после сделки с «дочкой» СФИ осталось 63,5% сети, акционерами компании также являются немецкая Ceconomy (15%, также владеет сетями Media Markt и Saturn) и подконтрольная «М.Видео» компания МВМ (1,1%). Около 10% акций находятся в свободном обращении.

Ранее источник “Ъ” называл условия сделки «рыночными». Однако в декабре минимальная цена закрытия акций «М.Видео» составляла 700,7 руб., максимальная достигала 749 руб. Средневзвешенная цена акций за предшествующие шесть месяцев (нередко по ней определяется цена выкупа больших пакетов) была существенно ниже — за второе полугодие акции подорожали более чем на 75%. «К тому же дисконт к рыночной цене зависел от величины пакета, который продать просто в рынок сейчас практически невозможно»,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с условиями сделки.

При менее благоприятной конъюнктуре рынка, в конце августа 2020 года, когда акции «М.Видео» торговались на уровне немногим выше 500 руб., президент ритейлера Александр Тынкован говорил о возможности проведения SPO при условии наличия «окна возможности». Позже источник “Ъ” говорил, что вторичное размещение SPO остается в планах компании, а его объем может составить 20–25%. Также он утверждал, что в декабре шли переговоры о возможности заключения сделок по предварительному публичному размещению.

Однако в SPO акции, принадлежащие Weridge Investments, участвовать не будут, они будут сохранены на балансе холдинга, говорит собеседник “Ъ”. «Пакет, в том числе и его цена, приобретался из расчета, что за счет дивидендного потока от бумаг "М.Видео" оператор buy back СФИ сможет обслуживать соответствующую часть долга»,— отмечает он.

«В любом случае, даже учитывая объем сделки, дисконт почти в 30% выглядит слишком большим. Обычно в таком случае он составляет около 5%»,— говорит стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, такой дисконт мог стать причиной того, что получить больший объем долга от ВТБ закредитованному холдингу «Сафмар финансовые инвестиции» не удалось. Впрочем, добавляет эксперт, впоследствии при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры СФИ, например, сможет продать пакет «М.Видео» в рынок, получив доходность и снизив за счет этого долговую нагрузку.

Илья Усов